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Guerra en Medio Oriente: atacaron la embajada de Estados Unidos en Bagdad y hay alerta máxima en IrakInternacionales

Este sábado se produjo un ataque a la embajada de Estados Unidos en Bagdad.

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Diario Uno | Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]

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