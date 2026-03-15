Guerra en Medio Oriente: atacaron la embajada de Estados Unidos en Bagdad y hay alerta máxima en Irak

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Argentina refuerza la seguridad en embajadas por la escalada en Medio Oriente

Ante la prolongación de la guerra en Medio Oriente, que ya supera los 16 días, el Gobierno argentino dispuso reforzar las medidas de seguridad en embajadas, instituciones comunitarias y otras infraestructuras consideradas estratégicas en todo el país.

La decisión se tomó luego de amenazas de represalias contra intereses israelíes en distintos puntos del mundo y advertencias de autoridades iraníes que señalaron que representaciones de Israel podrían convertirse en “objetivos legítimos”. En ese contexto, se activaron protocolos preventivos y se coordinó un operativo entre fuerzas federales, gobiernos provinciales y autoridades locales.

Según informó A24.com, el Ministerio de Seguridad elevó el nivel de alerta y dispuso un refuerzo de patrullajes, mayor presencia policial en sedes diplomáticas —especialmente vinculadas a Estados Unidos e Israel— y vigilancia intensificada en centros culturales, instituciones religiosas, escuelas y sedes comunitarias.

También se incrementaron los controles en aeropuertos, puertos, pasos fronterizos y en infraestructuras críticas como centrales energéticas y nucleares.

El despliegue se hizo particularmente visible en la Ciudad de Buenos Aires, donde se concentra gran parte de las sedes diplomáticas y de la comunidad judía. Allí, la Policía de la Ciudad reforzó patrullajes en templos, escuelas y centros comunitarios, además de intensificar el monitoreo mediante cámaras de seguridad.

Las autoridades indicaron que el operativo tiene carácter preventivo y se mantendrá mientras continúe la tensión internacional, en un país marcado por los antecedentes de los atentados contra la embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994.