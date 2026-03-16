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Guerra en Medio Oriente: Argentina refuerza la seguridad en embajadas por las amenazas de Irán

La guerra en Medio Oriente llevó a una fuerte suba del precio del petróleo.

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La guerra de Medio Oriente se extiende y hay alerta en varios países, entre ellos Argentina.

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Foto: Gentileza
El estrecho de Ormuz, paso clave para el crudo de petróleo y la economia mundial. Irán sigue controlando la zona.

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Este sábado se produjo un ataque a la embajada de Estados Unidos en Bagdad.

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La "Operación Rugido del León" apunta a destruir el programa nuclear y la industria misilística iraní. Mataron al líder supremo de Irán en un bombardeo

Diario Uno | Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]

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