La CoMeDe entregará los Premios Llama dentro de la Feria del Deporte en la Nave Cultural
En la Nave La Báscula, en el Parque Central de la Ciudad de Mendoza, este sábado se entregarán los Premios Llama a los deportistas locales destacados
Por UNO
Este sábado, desde las 19, la CoMeDe Confederación Mendocina de Deportes, dentro de la celebración de a 15° Feria del Deporte Mendocino, realizará la 15° edición de los Premios Llama Deportiva 2026, para distinguir a los deportistas locales destacados en esta temporada.
La premiación será este sábado (28), mientras la Feria continuará hasta el y domingo, en La Báscula, ubicada en la intersección de calle Maza y avenida España, dentro del predio de la Nave Cultural de la Ciudad de Mendoza.
La CoMeDe y su 15ª premiación en la Feria del Deporte Mendocino
La importancia de los Premios Llama para la CoMeDe
Al respecto, el presidente de la CoMeDe, Humberto Pagano, destacó la importancia del evento: "La Feria del Deporte lleva 15 ediciones. El objetivo es mostrar e informar a la gente sobre la oferta deportiva que tiene cada club o municipio. La idea es orientar y darle la posibilidad a las personas de conocer actividades que quizá no sabían que existían y puedan elegir practicarlas".
Sobre la entrega de premios, Pagano explicó: "También realizamos la entrega de los Premios Llama, donde cada federación elige a sus mejores deportistas según sus propios criterios. Uno de los requisitos es que hayan representado a la selección nacional en su disciplina o que, como mínimo, hayan sido campeones argentinos en su modalidad".