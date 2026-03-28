La CoMeDe entregará los Premios Llama dentro de la Feria del Deporte en la Nave Cultural

La premiación será este sábado (28), mientras la Feria continuará hasta el y domingo, en La Báscula, ubicada en la intersección de calle Maza y avenida España, dentro del predio de la Nave Cultural de la Ciudad de Mendoza.

La CoMeDe y su 15ª premiación en la Feria del Deporte Mendocino

polideportivo-premios llama-premiados (1)

La importancia de los Premios Llama para la CoMeDe

Al respecto, el presidente de la CoMeDe, Humberto Pagano, destacó la importancia del evento: "La Feria del Deporte lleva 15 ediciones. El objetivo es mostrar e informar a la gente sobre la oferta deportiva que tiene cada club o municipio. La idea es orientar y darle la posibilidad a las personas de conocer actividades que quizá no sabían que existían y puedan elegir practicarlas".