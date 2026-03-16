Se realiza la 15º edición de la Feria Mendocina del Deporte y la entrega de Premios Llama Deportiva 2026
La CoMeDe Confederación Mendocina de Deportes, realizará el 28 y 29 de marzo la Feria del Deporte y Premios Llama Deportiva -15ª edición- en la Nave Cultural
Por UNO
La Ciudad de Mendoza será escenario de dos eventos de gran convocatoria para el ámbito deportivo provincial: la 15° Feria del Deporte Mendocino y la 15° edición de los Premios Llama Deportiva 2026, iniciativas organizada por la CoMeDe Confederación Mendocina del Deporte, que buscan visibilizar el desarrollo deportivo en la provincia y reconocer a sus principales protagonistas.
La Feria del Deporte Mendocino y la Premiación se realizarán el sábado 28 y domingo 29 de marzo de 2026 en La Báscula, ubicada en la intersección de calle Maza y avenida España, dentro del predio de la Nave Cultural de la Ciudad de Mendoza.
Feria del Deporte y premiación de la CoMeDe en la Nave Cultural
Durante ambas jornadas, el público podrá conocer de primera mano la amplia oferta deportiva federada de la provincia, presentada por los distintos entes rectores del deporte mendocino. Asimismo, participarán los municipios con sus propuestas vinculadas al deporte social, comunitario y recreativo, acercando a la comunidad las múltiples alternativas de práctica deportiva disponibles en Mendoza.
En ese mismo marco, el sábado 28 de marzo se llevará a cabo la 15° edición de los Premios Llama Deportiva 2026, un reconocimiento que distingue a los deportistas más destacados del año en cada disciplina.
Al respecto, el presidente de la CoMeDe, Humberto Pagano, destacó la importancia del evento: "La Feria del Deporte lleva 15 ediciones. El objetivo es mostrar e informar a la gente sobre la oferta deportiva que tiene cada club o municipio. La idea es orientar y darle la posibilidad a las personas de conocer actividades que quizá no sabían que existían y puedan elegir practicarlas".
Sobre la entrega de premios, Pagano explicó: "También realizamos la entrega de los Premios Llama, donde cada federación elige a sus mejores deportistas según sus propios criterios. Uno de los requisitos es que hayan representado a la selección nacional en su disciplina o que, como mínimo, hayan sido campeones argentinos en su modalidad".
De esta manera, la Feria del Deporte y los Premios Llama Deportiva se consolidan como dos de los encuentros más importantes del calendario deportivo mendocino, promoviendo la participación, el conocimiento y el reconocimiento del deporte provincial.