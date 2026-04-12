La cifra millonaria que ganó Rory McIlroy por su histórico doblete en el Masters de Augusta

Rory McIlroy se convirtió en el cuarto jugador de toda la historia del golf en ganar dos veces consecutivas el Masters de Augusta, primer Major de la temporada.
Rory McIlroy se convirtió en el cuarto jugador de toda la historia del golf en ganar dos veces consecutivas el Masters de Augusta, primer Major de la temporada.
Rory McIlroy se convirtió en el cuarto jugador de toda la historia del golf en ganar dos veces consecutivas el Masters de Augusta, primer Major de la temporada.
El irlandés, quien el año pasado había podido ponerse por primera vez el célebre saco verde, igualó lo hecho nada menos que por Jack Nicklaus (1965 y 66), Nick Faldo (1989 y 90) y Tiger Woods (2001 y 02) al ganar dos ediciones consecutivas del que muchos consideran es el torneo más importante del mundo.
Tras una actuación dominante en las primeras dos rondas (scores de 67 y 65) y del récord histórico de mayor ventaja en 36 hoyos (6 golpes) McIlroy sufrió un traspié (73 golpes) el sábado y para ganar, McIlroy hizo 71 este domingo y superó por apenas un golpe al número uno del mundo, Scottie Scheffler, quien protagonizó una gran vuelta final de 68 golpes para terminar con -11 y esperar un error del defensor del título que finalmente no llegó, pese a alguna zozobra en el hoyo 18.
Más allá de todos los beneficios que implica un doblete histórico desde el punto de vista publicitario, Rory McIlroy se llevó un premio de 4,5 millones de dólares sobre una bolsa de 22,5 millones de dólares que repartió el torneo.
Scheffler, quien también ganó dos veces en Augusta y no hizo un bogey en todo el fin de semana, debió conformarse con un premio nada despreciable de de 2,43 millones de dólares.
McIlroy alcanzó los 114,69 millones de dólares en ganancias oficiales y se acerca a Tiger Woods quien obtuvo premios por 120,99 millones de dólares. Claro está que es solo un porcentaje del dinero que han acumulado a lo largo de sus carreras.
Las posiciones finales del Masters de Augusta