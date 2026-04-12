La cifra millonaria que ganó Rory McIlroy por su histórico doblete en el Masters de Augusta

El irlandés, quien el año pasado había podido ponerse por primera vez el célebre saco verde, igualó lo hecho nada menos que por Jack Nicklaus (1965 y 66), Nick Faldo (1989 y 90) y Tiger Woods (2001 y 02) al ganar dos ediciones consecutivas del que muchos consideran es el torneo más importante del mundo.

rory 2 Rory McIlroy es el campeón del Masters de Augusta por segunda vez consecutiva.

Tras una actuación dominante en las primeras dos rondas (scores de 67 y 65) y del récord histórico de mayor ventaja en 36 hoyos (6 golpes) McIlroy sufrió un traspié (73 golpes) el sábado y para ganar, McIlroy hizo 71 este domingo y superó por apenas un golpe al número uno del mundo, Scottie Scheffler, quien protagonizó una gran vuelta final de 68 golpes para terminar con -11 y esperar un error del defensor del título que finalmente no llegó, pese a alguna zozobra en el hoyo 18.