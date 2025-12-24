Cuc Futsal con brillo de Primera: logros y avatares de una institución resiliente y con gran sentido de pertenencia

En 2012, el Cuc Fustal regresó a la Primera B y el objetivo fue claro: llegar a la elite del futsal mendocino. Ese ansiado momento llegó después de tantos años y trabajo. El ascenso por promoción de la Primera B a la Primera A llegó contra Alemán, en 2017, en condición de visitante. "Después del ascenso me di el gusto de dirigir un año en la A y llegamos a cuartos de final, en 2018. Desde ahí nos mantuvimos en Primera hasta 2024", cuenta Diego Burgos en diálogo con Diario UNO.

cuc-futsal-de-primera El ascenso del Cuc Futsal por primera vez a la Primera División del fútbol de salón mendocino. Foto: Cuc Futsal.

Un hecho que desmuestra las dificultades que tuvo que pasar el Cuc Futsal en estos años, sin una cancha propia y con todo un trabajo a pulmón, fue el que ocurrió en 2016. Ese año, el plantel principal estaba jugando semifinales de la Primera B y le tocaba hacer de local en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), espacio que habían alquilado por ese entonces para jugar los partidos en esa condición (no podían jugar en el propio Colegio Universitario Central por las medidas). Al llegar al partido, un evento tenía ocupada la cancha, las autoridades no habían recordado el partido y organizaron una fiesta de fin de año. El encuentro no se pudo jugar y CEREDÉ, rival de turno, pidió los puntos y el Cuc fue descalificado. "Ese torneo teníamos todo para ganar, estábamos invictos. Después de ese hecho nos tocó jugar promoción con Godoy Cruz, y con la cabeza tomada por eso, perdimos", relata Lautaro Maure, emblema y referente del Cuc Futsal que acumula varios años en la institución.

La localía, el talón de Aquiles del Cuc Futsal

Aquel gran episodio con la UTN fue el principio del final en esa localía. La salida de allí se concretó un tiempo después y el Cuc Futsal entró en una deriva de canchas que dañó la estabilidad de los entrenamientos pero intensificó el esfuerzo colectivo. "En el colegio no tenemos espacio porque es muy chiquito y tiene una pared en uno de los laterales de la cancha que no permite jugar. Por eso estábamos en la UTN. Un año la UTN nos aumentó mucho el alquiler y decidimos usarla solo para jugar partidos, no para entrenar. Estábamos entrenando en tres lugares distintos y, por un tema de dinero en ese momento, desde la UTN nos dijeron que no podíamos jugar más ahí por lo que debíamos. Cancelamos la deuda pero no podíamos pagar lo que nos pedían de alquiler así que nos fuimos. Ahí pasamos a entrenar a una cancha de Vialidad que tampoco nos rendía mucho el espacio ni desde lo económico", contó Lautaro Maure.

diego-burgos cuc futsal Diego Burgos, entrenador del Cuc Futsal. Foto: Cuc Futsal.

Apareció la opción de una cancha en una Unión Vecinal de Dorrego. Allí fueron a parar los corazones cucqueros con la esperanza de por fin asentar sus alas en un lugar fijo y perfeccionar su vuelo. "En una cancha en Dorrego, una Unión Vecinal, habíamos empezado a hacer tratativas para ocuparla y agrandarla. Compramos baldosas y materiales, todo", contó Diego Burgos. "Pero, de repente, se esfumó el sueño", completó.

"Ellos no tenían las cosas tan en orden para poder arrancar un proyecto. No estaba en claro con quién teníamos que hablar. Al principio, todo bien, pero después quisimos ir viendo quién estaba a cargo y no dábamos con las personas. Nos fuimos porque no nos servía seguir estando ahí, no tenían medidas reglamentarias y no podíamos crecer. Pero terminó todo bien", completó Laucha Maure.

"Terminamos el convenio con la cancha de Vialidad el año pasado, y nos movilizamos después preguntando en la UNCuyo, en municipalidades, en varios lugares para poder conseguir cancha. Gracias a Dios en la municipalidad de Godoy Cruz nos abrieron las puertas y nos prestaron una cancha a cambio de hacerle arreglos y mantener el lugar. Después de varias vueltas conseguimos eso. Siempre tenemos ese objetivo de conseguir estabilidad", sumó Diego Burgos en materia de la localía del Cuc Futsal.

semillero-cuc futsal Los primeros años de semillero del Cuc Futsal. Foto: Cuc Futsal.

Para Agustín Maingard, otro de los emblemas de la nueva camada de jugadores del Cuc Futsal, el tema de no tener cancha siempre fue el talón de Aquiles de la institución. "Lo de la cancha ha sido, desde siempre, la gran piedra en nuestro proyecto. Se ha logrado mucho teniendo ese problema, que no es poco. Que venga gente nueva y no saber dónde entrenar. Por eso ascender es algo muy bueno para la motivación, para que lleguen jugadores, para los chicos de inferiores. Pero lo de la cancha es fundamental, con un lugar fijo seríamos mucho más", confesó.

El regreso del Cuc Futsal a la categoría premium del fútbol de salón de Mendoza

El descenso a la B, a fines del 2024, fue un puñal para un Búho que venía con el tema de la cancha a cuestas y con la ilusión de mantener la categoría que tanto le había costado conseguir. Este año, producto del sacrificio que caracteriza a su gente, el Cuc Futsal ascendió a la elite del fútbol de salón mendocino, el escalafón Fútbol de Salón Premium de FEFUSA, y le devolvió a los cucqueros la alegría que tanto habían anhelado repetir.

cuc futsal--campeon Cuc Futsal campeón anual del 2025 de la Serie A y del torneo Apertura. Además de haber conseguido el ascenso. Foto: FEFUSA.

"Es muy importante estar de regreso, volver a la máxima categoría y que el proceso de bajar haya sido corto y de rebote de nuevo. Se hace más atractivo para traer jugadores y para los chicos que están en inferiores, es clave", refirió Lautaro Maure al respecto.

Agustín Maingard sumó sobre la pérdida de categoría: "Estuvimos varios años jugando en la Primera y estábamos acostumbrados a ese nivel pero nos fuimos quedando un poco en el 2024. Descendimos y se fueron algunos jugadores. Desde que nos fuimos, la idea era volver, era el máximo objetivo pero también éramos conscientes de que estábamos en un momento complicado porque perdimos la localía de siempre que era en la UTN. Pero lo que siempre ha caracterizado al Cuc es sacar ese plus cuando las cosas se complican".

cuc futsal campeon De derecha a izquierda: Agustín Maingard, Diego Burgos y Lautaro Maure, integrantes del Cuc Futsal.

El Cuc Futsal este año no solo logró el ascenso a la Primera sino que también salió campeón del torneo Apertura de la Serie A (como actualmente se denomina a la categoría B), además de consagrarse campeón anual frente a Jockey B. Estos logros y el trasfondo futbolístico fue lo que destacó Diego Burgos en el balance 2025: "Todo es muy positivo en lo humano y grupal; tanto por parte de las familias de los chicos como de los jugadores. Hay que destacarlo porque fue un semestre muy complicado, no tuvimos localía tampoco... Pasaron un montón de cosas por fuera de lo futbolístico y eso hay que rescatarlo, además de haber salido campeones. Logramos un campeonato anual que era impensado, y fue gracias al esfuerzo de ellos que es mucho. Mucha garra, sacrificio y pasión. También por parte de los padres que ayudaron desde atrás y acompañaron este proceso; además de los chicos de las inferiores que empujan desde su lugar. Con eso se logró todo".

diego burgos cuc futsal campeon Diego Burgos, profe y DT del Cuc Futsal.

Sobre este 2025, Lautaro Maure agregó: "La diferencia con otros años es que, a inicios del 2025, se armó una comisión de gente que, si bien formaba parte del proyecto no tenía roles específicos. Esa comisión con roles adecuados nos permitió estar más ordenados en la parte económica, la parte estructural; dividimos las tareas para que no caigan tanto en dos o tres personas. Eso nos permitió ordenarnos también como proyecto, antes las decisiones recaían en una persona. Se sumó este año mucha gente con ganas de ayudar que hicieron que este sea el resultado y que, a futuro, se vea algo más armado, más estable".

Cuc Futsal y su sentido de pertenencia

"Llegué al Cuc Futsal en 2009, dejé dos años y después volví para quedarme. Llevo 16 años. Lo que pasa acá es que no sos uno más en el Cuc, acá siempre tenés un lugar para aportar. Cada persona, con lo que hace, es importante", señala Lautaro Maure como uno de los grandes referentes de la institución. "Estoy en las inferiores también y trato de transmitirles a los chicos los valores del Cuc. Ellos lo van sintiendo".

El Cuc Futsal tiene ese nosequé, esa magia que hace que los jugadores permanezcan tanto tiempo, y así lo contó Agustín Maingard. "Estoy hace 10 años. Llegué en 2015 desde afuera, era ajeno al Cuc y, desde ahí, me enamoré del Cuc. Tiene un sentido de pertenencia muy particular. Yo iba al colegio Sanbuenaventura y me trajeron al Cuc. Cuando llegué, me hice mi grupo de amigos que, hasta el día de hoy, es con el que comparto todo. Eso te genera un sentido de pertenencia. Encima esos amigos que van al Cuc, al colegio, te cuentan y vos te sentís parte. Es algo difícil de explicar".

agustin maingard cuc futsal campeon Agustín Maingard, jugador del Cuc Futsal.

Diego Burgos aportó en ese sentido: "No somos un club, somos un colegio que aspira a ser lo mejor. La diferencia con un club es que formamos jugadores y muchos quieren venir con nosotros. Cuando llegan, aman el Cuc".

Los objetivos del Cuc Futsal

Los desafíos que la institución tiene por delante no son sencillos y así lo define uno de sus protagonistas: "Hay que qudarse primero en Futsal Premium como sea y como se pueda. Eso te da otra visibilidad en el futsal y te cambia. Y en la parte institucional, encontrar una estabilidad en cuanto a la cancha. Estamos cómodos ahora en el polideportivo de la muni de Godoy Cruz pero hay que ver si lo agrandamos un poco para mejorar los entrenamientos porque no cumple con los requisitos para jugar en la Primera", expresó Maure.

lautaro maure cuc futsal campeon Lautaro Maure, referente y capitán del Cuc Futsal.

Ping Pong de Diario UNO con los jugadores del Cuc Futsal

-Experiencia o aspecto que atesoren de los años que llevan en el Cuc Futsal

Lautaro Maure: Mi grupo de amigos, son lo que más quiero en la vida después de mi familia.

Agustín Maingard: Me pasa lo mismo que el Lauti. Mi grupo de amigos me lo dio el Cuc y comparto con ellos absolutamente todo. Voy a estar agradecido siempre. Pasa a segundo plano lo futbolístico, y hemos vivido muchas cosas en ese sentido. Además, si me tengo que quedar con algún momento futbolístico, pienso en haber jugado la semifinal de la Primera, que estuvimos a un tiempo de llegar a la final de un torneo de a A mendocina que es mucho. Fue en el 2021, teníamos un equipo muy bueno, perdimos 3 a 2 con Don Orione. El dolor fue grande pero me quedo con eso.

Diego Burgos: Me quedo con todo. Con el compartir, los viajes, plantearse objetivos e ir lográndolos. O no lograrlos y replantearnos cosas todos juntos. Saber que ellos están, y si los necesito, van a estar.

cucfutsal bandera

-Época del Cuc Futsal con la que se quedarían

Agus: Me quedaría con las inferiores. Cuando arranqué en juveniles y conocí a mi grupo de amigos, y encima en lo futbolístico nos iba muy bien porque teníamos un equipazo. Se juntaba todo. Vivir eso con mis amigos en plena adolescencia estuvo buenísimo.

Diego: El ascenso de ahora. Cada año es diferente pero lograr esto con las ganas y pasión que le pusieron los chicos, y con lo mal que veníamos, fue único.

Lauti: En 2021, que entrenábamos en tres canchas distintas y llegamos a una semifinal de la A.

-Un gol que hayan gritado con todo

Agus: El gol que hice este año en la final del Apertura, fue una locura con toda la gente ahí

Lauti: El gol que hace Juanma Quiroga en Alemán para ascender en 2017. Me hacen el penal a mí pero lo patea Juanma. Fueron muchos años que nos habíamos quedado en la puerta del ascenso así que ese gol, en el alargue, fue un desahogo.

Diego: Uno de Jose Cerda, de rabona, desde mitad de cancha. No grito tanto los goles, por cábala, pero ese fue un golazo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cucuncuyo/status/1005594724131106818?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1005594724131106818%7Ctwgr%5Eee7d781bd3092f599212e3dbef6a89968f5b1ab5%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.mendozapost.com%2Fnota%2F91815-video-el-increible-e-inesperado-golazo-de-rabona-en-el-futsal-mendocino%2F&partner=&hide_thread=false El #Futsal del CUC ganó por 9 a 2 a Cerede con este #golazo del crack José Cerda. Gracias por la magia #CUC75años pic.twitter.com/LI6ze2twVr — CUC UNCUYO (@cucuncuyo) June 9, 2018

-Una derrota que dolió mucho

Agus Maingard: La semifinal de la A de 2021 me dolió mucho, estaba muy ilusionado.

-Cuenta pendiente con el Cuc Futsal

Lauti Maure: Jugar la División de Honor.

Agus Maingard: Salir campeón en la A (categoría Futsal Premium).

Diego Burgos: Tener una cancha propia.

- Completá la frase "el Cuc Futsal es..."

Diego Burgos: Pasión.

Agus Maingard: Familia.

Lauti Maure: Cada día más grande.