Mendoza será sede del torneo más importante de futsal masculino en 2026

Este fin de semana se realizó en Corrientes el Congreso de la Confederación Argentina donde se definieron varios puntos. Los principales tuvieron que ver con la elección de autoridades para integrar la nueva Comisión Directiva (Eduardo Pellegrini seguirá como presidente) y también las sedes para los torneos de equipos y selecciones.

Jockey Club Mendoza recibirá la División de Honor 2026 de futsal.

En esa repartija, Mendoza quedó seleccionada como anfitriona para la División de Honor de varones, el certamen por excelencia de la categoría. Si bien es cierto que en este 2025 se instaló el Trofeo de Clubes Campeones (lo juegan el mejor de cada Federación), la División de Honor sigue siendo la más codiciada.