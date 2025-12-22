Inicio Ovación Futsal Mendoza
Se arma el año

Mendoza será sede del torneo más importante de futsal masculino en 2026

En vistas a la próxima temporada, Mendoza será anfitriona del campeonato nacional que todos quieren.

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
Jockey Club defenderá la corona de DH en Mendoza.

Futsal de Primera

El año todavía no termina pero ya empieza a armarse un 2026 que está al caer para el futsal. Confirmada la hoja de ruta para el año entrante, Mendoza tiene un motivo para sonreír: será sede del campeonato nacional masculino que todos quieren: la División de Honor de clubes.

Este fin de semana se realizó en Corrientes el Congreso de la Confederación Argentina donde se definieron varios puntos. Los principales tuvieron que ver con la elección de autoridades para integrar la nueva Comisión Directiva (Eduardo Pellegrini seguirá como presidente) y también las sedes para los torneos de equipos y selecciones.

Jockey Club
Mendoza recibirá la División de Honor 2026 de futsal.

En esa repartija, Mendoza quedó seleccionada como anfitriona para la División de Honor de varones, el certamen por excelencia de la categoría. Si bien es cierto que en este 2025 se instaló el Trofeo de Clubes Campeones (lo juegan el mejor de cada Federación), la División de Honor sigue siendo la más codiciada.

Jockey Club es el campeón vigente y tendrá el desafío de defender la corona en el año entrante. Casualmente, la estrella anterior del Burrero fue también en nuestra provincia (en 2023), la última vez que se jugó la DH en estas tierras. En tanto que el mismo certamen pero del femenino será en Formosa.

Pero nuestra provincia también tendrá otros dos torneos importantes en lo relacionado a selecciones porque va a albergar los certámenes F-20 y F-17 de la rama femenina.

Todos los torneos de futsal 2026

  • División de Honor Masculina en Mendoza
  • División de Honor Femenina en Formosa
  • Clubes Campeones por Provincia será en el norte del país
  • Argentino A de Selecciones Masculina Corrientes y Chaco
  • Argentino A de Selecciones Femeninas Comodoro Rivadavia
  • Argentino B de Selecciones Zona Sur en Río Grande
  • Argentino C17 Masculino en Tucumán
  • Argentino C15 Masculino Comodoro Rivadavia
  • Argentino de Selecciones Masculina C20 Corrientes Interior
  • Argentino de Selecciones Femeninas C17 y C20 en Mendoza.
  • Copa de Oro Zona Norte Posadas
  • Copa de Oro Zona Sur San Rafael
  • Copa de Plata Zona Sur en Trelew
  • Nacional de Clubes zona norte C20 Montecarlo Misiones

