Federico Pérez y su legado en Andes Talleres: el emotivo festejo con su familia y "lo último de mi carrera"

A Federico Pérez se lo vio disfrutando como nunca y al ser consultado al respecto, no dudó en explicarlo: "Estoy en lo último de mi carrera, vi a mi familia apoyándome como desde el primer momento que elegí este deporte. Habíamos perdido la vez pasada, nos habíamos quedado con esa espina. También tuve un primer semestre complicado y con muchas lesiones. Le metí con todo y tuve el apoyo del cuerpo técnico, dirigencia y mis compañeros, que nunca dejaron de alentarme. Todo eso, cuando se logra este gran objetivo, es lo que termina demostrándose. Estoy súper feliz por haberlo logrado".

Federico Pérez - Andes Talleres En medio de los festejos, el 1 saltó a la tribuna para abrazarse con los suyos.

"Hace muchos años que se viene trabajando firme con la Subcomisión, formada por papás. Esos padres que le meten durante todo el año organizando cosas para los chicos. Desde abajo para arriba. Gracias a ellos solamente podemos pensar en futsal. Todo esto se debe a esa energía positivia. En algún momento se termina dando y yo estoy agradecido por toda esa gente que nos acompaña haga frio o calor. Están en las buenas y en las malas mucho más. De corazón les agradezco porque es lo que a mí me hace sentir cómodo y me permite seguir estando acá, acompañando y dejando un legado", sumó el capitán y referente del Matador.

Andes Talleres coronó un año grandioso, en el que fue protagonista cada vez que le tocó competir: "Creo que sí, que fuimos los mejores del año. Somos campeones, era la final del año y la pudimos ganar en nuestra casa y con nuestra gente. Nos tocó perder la vez pasada por penales la final del Clausura. Somos dos equipos que estamos peleando en las últimas instancias y quedó demostrado que a pesar del resultado pudimos levantarlo. Después definimos por penales, ahora se nos dio. Era la final del año y quedó en casa".

Embed - Federico Pérez - capitán de Andes Talleres campeón Anual de la categoría Premium de FEFUSA

Tras las primeras celebraciones se sacó la remera y se la regaló a un reconocido hincha, quien no pudo contener la emoción por el obsequio recibido: "Jota está siempre apoyándonos. Es el hincha número uno de este club. Ama el deporte. Por más que hoy esté en una silla de ruedas, transmite energías. Le debía el regalo, él siempre manguea algo. Le dije que al finalizar este año iba a tener premio. Por suerte se dio. No soy de regalar cosas, me gusta más bien tener recuerdos. Pero tenía que cumplir".

Para culminar, Federico Pérez cerró: "Me quedo con todo este recuerdo y haber logrado lo que se dio. Mirando un poco para atrás, todo el trabajo que se dio. La foto con mi familia, el trofeo y los chicos que nos vienen a alentar. A partir de mañana empieza de nuevo la vida normal y esto quedará en la memoria de todos".