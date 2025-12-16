Ana Ontiveros, tras su gol histórico en el Mundial: "Ojalá sirva para las que vienen"

La 9 nacida en Cementista anotó el primer gol en la historia de la competencia con su conquista a Marruecos y lo recordó una vez concluido el certamen que dejó a la Selección argentina en el cuarto lugar: "Recién ahora empiezo a caer de lo que pasó. Soñé con ese gol en la previa y por suerte se dio".

futsal La Selección argentina quedó en el cuarto lugar del Mundial.

Hábil, gambeteadora y jugadora diferencial, Ontiveros describió también un tanto más de goleadora que fiel a su estilo: "Fue un tanto más de esa forma (risas). Todavía no creo como pegó en los dos palos pero entró y eso es lo importante más allá de las formas".