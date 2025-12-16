Ana Ontiveros, tras su gol histórico en el Mundial: "Ojalá sirva para las que vienen"

Ana Ontiveros empieza a aterrizar luego de todo lo que vivió. El primer Mundial de la historia de futsal femenino la tuvo como partícipe con una gran actuación individual y colectiva pero también con un gol que quedará en los libros para siempre.
Ana Ontiveros empieza a aterrizar luego de todo lo que vivió. El primer Mundial de la historia de futsal femenino la tuvo como partícipe con una gran actuación individual y colectiva pero también con un gol que quedará en los libros para siempre.
La 9 nacida en Cementista anotó el primer gol en la historia de la competencia con su conquista a Marruecos y lo recordó una vez concluido el certamen que dejó a la Selección argentina en el cuarto lugar: "Recién ahora empiezo a caer de lo que pasó. Soñé con ese gol en la previa y por suerte se dio".
Hábil, gambeteadora y jugadora diferencial, Ontiveros describió también un tanto más de goleadora que fiel a su estilo: "Fue un tanto más de esa forma (risas). Todavía no creo como pegó en los dos palos pero entró y eso es lo importante más allá de las formas".
Figura para el futsal de Mendoza, referente de las más chicas, Anita también piensa en el semillero que asoma luego de tanta pelea: "Ojalá que estas cosas sirvan para las más chicas, que su camino sea un poco más benévolo que el que tuvimos nosotras. Somos cada vez más y eso es muy importante para el futsal femenino".
Filipinas albergó el primer certamen Mundial de la historia y ahí dejó su marca la Selección argentina. Tras una primera fase con victorias consecutivas sobre Marruecos, Polonia y las locales, nuestro país venció a Colombia en cuartos.
En semi terminófutsal: "Arriba nuestro terminaron Brasil, España y Portugal, que son 100% profesionales. En ese contexto, es muy positivo lo que logramos".