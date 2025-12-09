Lucas Rodríguez: del penal que le dio el título a Andes Talleres a su emotiva dedicatoria

Andes Talleres ganó el Apertura (a Don Orione en Polimeni), fue subcampeón del Clausura (cayó con Jockey en el Arena Aconcagua) y conquistó la final Anual este lunes. Sobre el año de su equipo, fue contundente: "Creo que fuimos los mejores del año. Como todos trabajamos mucho, pero a la hora de los resultados fuimos los que más convincentes fuimos".

En cuanto el desgaste de jugar a esta altura del año, Rodríguez se refirió al esfuerzo del Matador a lo largo del año: "Durísimo jugar a esta altura del año. Hay mucho cansancio. El esfuerzo tiene su premio y nosotros acá lo tenemos".

Sobre el cierre del segundo tiempo tuvo dos tiros en los palos, quizás las más claras del Matador. En la tanda de penales se hizo cargo del último y, con su tanto, le dio la merecida victoria a su equipo: "Encima le volví a pegar al palo en el penal", lanzó entre risas.

Lucas Rodríguez - Andes Talleres El 10 jugó un buen partido y cerró la tanda de penales para desatar la locura en el Salvador Bonano. Fabián Salamone / Diario UNO

"Se tenía que dar así y se dio. Eso es lo importante, no importa quien haga el gol. Lo importante es que ganamos y el grupo está contento", cerró el 10 de Andes Talleres, con una sonrisa de oreja a oreja.

Para finalizar, como no podía ser de otra manera, se acordó de los que siempre lo acompañan: "Primero que nada la familia y la gente que no está. Siempre me acuerdo de ellos, son los que me acompañan siempre desde arriba. Sobre todo mi viejo. Ahora a festejar con la familia y la gente que siempre nos acompaña que también son parte de esto".