Lucas Rodríguez: del penal que le dio el título a Andes Talleres a su emotiva dedicatoria

Poco más de una semana pasó para que Andes Talleres tuviera revancha de lo sucedido el pasado sábado 29 de noviembre. Aquella jornada el Matador cayó ante Jockey Club en la final del torneo Clausura de FEFUSA y quedó en las puertas del bicampeonato (había conquistado el Apertura).
La palabra de Lucas Rodríguez, el 10 de Andes Talleres
Para comenzar, luego de los primeros festejos en las instalaciones del club, Rodríguez manifestó: "Es una alegría enorme poder cerrar el año de esta manera. Era lo que estábamos buscando. No se dio la semana pasada, pero con trabajo todo se termina sacando adelante".
Andes Talleres ganó el Apertura (a Don Orione en Polimeni), fue subcampeón del Clausura (cayó con Jockey en el Arena Aconcagua) y conquistó la final Anual este lunes. Sobre el año de su equipo, fue contundente: "Creo que fuimos los mejores del año. Como todos trabajamos mucho, pero a la hora de los resultados fuimos los que más convincentes fuimos".
En cuanto el desgaste de jugar a esta altura del año, Rodríguez se refirió al esfuerzo del Matador a lo largo del año: "Durísimo jugar a esta altura del año. Hay mucho cansancio. El esfuerzo tiene su premio y nosotros acá lo tenemos".
Sobre el cierre del segundo tiempo tuvo dos tiros en los palos, quizás las más claras del Matador. En la tanda de penales se hizo cargo del último y, con su tanto, le dio la merecida victoria a su equipo: "Encima le volví a pegar al palo en el penal", lanzó entre risas.
"Se tenía que dar así y se dio. Eso es lo importante, no importa quien haga el gol. Lo importante es que ganamos y el grupo está contento", cerró el 10 de Andes Talleres, con una sonrisa de oreja a oreja.
Para finalizar, como no podía ser de otra manera, se acordó de los que siempre lo acompañan: "Primero que nada la familia y la gente que no está. Siempre me acuerdo de ellos, son los que me acompañan siempre desde arriba. Sobre todo mi viejo. Ahora a festejar con la familia y la gente que siempre nos acompaña que también son parte de esto".