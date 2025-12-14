FEFUSA: se conocieron los 9 campeones del torneo Clausura de las inferiores masculinas

Los duelos comenzaron a las 11 de la mañana y terminaron cerca de las 21 con la frutilla del postre, cuando Don Orione y Ramef se vieron las caras por la final del C20 de la Copa de Oro.

El Santo no tuvo fisuras y se despachó con un contundente 5-0 ante el Ciervo en el cierre de un apasionante sábado. Los goles del campeón llegaron de la mano de Juan Bautista Sandez, Ignacio Gordillo, Leandro Di Marco, Pablo Gordillo y Santiago Chiconi.

San Pablo C15 Copa de Oro San Pablo y su cuarto título al hilo en la C15 de Copa de Oro. FEFUSA

Todos los campeones de las inferiores masculinas de FEFUSA

Entre los merecidos campeones, hay dos instituciones que resaltan por la constancia y trabajo que vienen aplicando en el último tiempo. En la C15 de Oro, San Pablo venció 3-0 a Fray Luis Beltrán y logró su cuarto título consecutivo en la categoría.

Por otro lado Independiente Rivadavia se impuso 3-2 ante Municipal Mendoza y festejó el bicampeonato (en la misma cancha había festejado el torneo Apertura a mediados de año).

C15 Copa de Plata Independiente Rivadavia Independiente Rivadavia gritó bicampeón en la C15 de Copa de Plata. Fabián Salamone / Diario UNO