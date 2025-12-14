FEFUSA: se conocieron los 9 campeones del torneo Clausura de las inferiores masculinas

Tal y como había sucedido en el cierre del primer semestre de la temporada, el Torito Rodríguez albergó las nueve finales del torneo Clausura de las divisiones inferiores masculinas de FEFUSA. Con nueve partidos en dos canchas, se vivió una verdadera fiesta.
Con encuentros en simultáneo y un importante marco de público en cada uno de ellos, el Este provincial fue el escenario de una jornada que tuvo la emoción como principal condimento.
Cabe resaltar el gran ambiente y la camaradería en cada uno de los juegos. Tras el pitazo final, en la premiación, ambos clubes formaron un pasillo para que su rival de turno recibiera su trofeo y medalla. Además, desde FEFUSA reconocieron a los goleadores y vallas menos vencida de cada categoría.
Los duelos comenzaron a las 11 de la mañana y terminaron cerca de las 21 con la frutilla del postre, cuando Don Orione y Ramef se vieron las caras por la final del C20 de la Copa de Oro.
El Santo no tuvo fisuras y se despachó con un contundente 5-0 ante el Ciervo en el cierre de un apasionante sábado. Los goles del campeón llegaron de la mano de Juan Bautista Sandez, Ignacio Gordillo, Leandro Di Marco, Pablo Gordillo y Santiago Chiconi.
Todos los campeones de las inferiores masculinas de FEFUSA
Entre los merecidos campeones, hay dos instituciones que resaltan por la constancia y trabajo que vienen aplicando en el último tiempo. En la C15 de Oro, San Pablo venció 3-0 a Fray Luis Beltrán y logró su cuarto título consecutivo en la categoría.
Por otro lado Independiente Rivadavia se impuso 3-2 ante Municipal Mendoza y festejó el bicampeonato (en la misma cancha había festejado el torneo Apertura a mediados de año).
C15 Bronce - Pamira 5-4 Deportivo Goretti
C15 Plata - Independiente Rivadavia 3-2 Municipal Mendoza