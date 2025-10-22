AJuPaM sigue creciendo junto al pádel de Mendoza y prepara los playoffs de la Liga

Encabezada por Gerardo Gil, la Agrupación de Jugadores de Pádel de Mendoza fue formada por apasionados por el pádel, que decidieron organizarse desde 2023 con la idea de "democratizar el pádel amateur, crear competencias accesibles, justas y transparentes, y construir una comunidad donde cada jugador tenga voz y voto".

La agrupación es actualmente la más grande de Mendoza, tiene presencia en todos los departamentos y un modelo de organización que ya es referencia nacional.

ajupam 2 Más de 1.000 jugadores y unos 100 clubes forman parte de AJuPaM.

Los proyectos de AJuPaM

La Liga AJuPaM: es la competencia más importante y consiste en una liga semestral que revolucionó el pádel amateur y culminará con los playoffs el 22 y 23 de noviembre en las canchas de Indoor Mendoza Padel Center.

Ranking Unificado: conectando a todos los jugadores de pádel amateur de Mendoza.

Base de Datos: agrupa a jugadores, clubes y profesores.

Becas a Jóvenes Promesas: apoyo y beneficios para talentos emergentes en viajes, inscripciones, entrenamientos y más.

Academia Pública: espacios de formación en predios municipales para democratizar el acceso al pádel y detectar futuros talentos.

Capacitaciones: formación integral en nutrición, preparación física, psicología deportiva y otras áreas.

Difusión y Promoción: promover el pádel a través de influencers, publicidad, medios y streaming.

Torneos: eventos únicos con formatos innovadores.