Vozinha nació en Cabo Verde durante el Mundial 86 y se convirtió en héroe nacional 40 años después

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En su partido internacional número 89 no solo fue figura sino que terminó emocionado hasta las lágrimas, abrazado por sus compañeros y ovacionado por todo el estadio de Atlanta tras sostener en cero su arco ante los campeones europeos.

Embed - Vozinha, MVP y héroe de Cabo Verde frente a España #DAZNMUNDIAL #FIFAWorldCup

Su actuación trascendió los límites del estadio y de su país e incluso en las redes sociales una campaña del youtuber Cazé TV, en Brasil, le hizo ganar más de un millón y medio de seguidores en Instagram mientras se jugaba el encuentro ante España.

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Mindelense de Cabo Verde, Zimbru Chisinau de Moldavia, Gil Vicente de Portugal, Limassol de Chipre, Trencin de Eslovaquia y Chaves, en la segunda división de Portugal, fueron los equipos por los que pasó este humilde guardavallas de 1,89m. que junto a sus compañeros enmudecieron a uno de los candidatos al título de este Mundial 2026 que tuvo su primer 0 a 0 por obra y gracia de Vozinha.

Lo que viene para Cabo Verde en el Mundial 2026

Domingo 21 de junio vs. Uruguay a las 19:00 (Hora de Argentina) en Miami

Viernes 26 de junio vs. Arabia Saudita a las 21:00 (Hora de Argentina) en Houston