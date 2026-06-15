Vozinha nació en Cabo Verde durante el Mundial 86 y se convirtió en héroe nacional 40 años después

Con 40 años y 7 atajadas, algunas de ellas providenciales, el arquero Vozinha se convirtió en héroe y figura de Cabo Verde en el histórico empate sin goles frente a España, en el debut en el Mundial 2026.
Con 40 años y 7 atajadas el arquero Vozinha se convirtió en héroe y figura de Cabo Verde en el histórico empate sin goles frente a España
Con 40 años y 7 atajadas, algunas de ellas providenciales, el arquero Vozinha se convirtió en héroe y figura de Cabo Verde en el histórico empate sin goles frente a España, en el debut en el Mundial 2026.
Josimar Juan Evora Dias nació el 3 de junio de 1986, en pleno Mundial de México, e incluso sus padres quisieron llamarlo Valdano por el delantero que había marcado un par de goles dos días antes para la Selección argentina frente a Corea, pero finalmente lo bautizaron el nombre del lateral brasileño.
Nació en Mindelo, en la Isla Sao Vicente, la segunda ciudad más poblada de un país que tiene solo 500.000 habitantes y allí se inició en el fútbol, a los 22 pasó a un club de Angola e inició su camino en la selección caboverdiana, donde decidió utilizar como nombre el apodo con el que este lunes lo conoció el mundo.
En su partido internacional número 89 no solo fue figura sino que terminó emocionado hasta las lágrimas, abrazado por sus compañeros y ovacionado por todo el estadio de Atlanta tras sostener en cero su arco ante los campeones europeos.
Su actuación trascendió los límites del estadio y de su país e incluso en las redes sociales una campaña del youtuber Cazé TV, en Brasil, le hizo ganar más de un millón y medio de seguidores en Instagram mientras se jugaba el encuentro ante España.
Mindelense de Cabo Verde, Zimbru Chisinau de Moldavia, Gil Vicente de Portugal, Limassol de Chipre, Trencin de Eslovaquia y Chaves, en la segunda división de Portugal, fueron los equipos por los que pasó este humilde guardavallas de 1,89m. que junto a sus compañeros enmudecieron a uno de los candidatos al título de este Mundial 2026 que tuvo su primer 0 a 0 por obra y gracia de Vozinha.
Domingo 21 de junio vs. Uruguay a las 19:00 (Hora de Argentina) en Miami
Viernes 26 de junio vs. Arabia Saudita a las 21:00 (Hora de Argentina) en Houston