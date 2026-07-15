"Todo se acabó": la reacción de la prensa de Inglaterra luego la eliminación ante la Selección argentina

Esta resolución desató la desazón absoluta de la prensa de Inglaterra. El diario Daily Star fue uno de los más tajantes al respecto y tituló de manera categórica: "Todo se acabó". En sus líneas, lamentaron que otro proceso mundialista termine de forma tan abrupta y dolorosa en instancias decisivas, recordando los fantasmas de las eliminaciones tempranas en Rusia 2018 y Qatar 2022.

Por su parte, portales de enorme peso como Daily Mail y The Telegraph hicieron hincapié en el "corazón roto" de los fanáticos ingleses. Con imágenes desgarradoras de los futbolistas dirigidos por Thomas Tuchel lamentándose sobre el césped de Atlanta, reflejaron la frustración de un país que se sintió finalista por varios pasajes del juego.

En tanto, la cadena BBC y el periódico The Sun no anduvieron con rodeos y utilizaron la palabra "crueldad" para describir la forma en que la Selección argentina les arrebató el sueño en el epílogo. Ambos medios destacaron que, pese a la solidez defensiva que había mostrado el equipo, el poderío ofensivo albiceleste terminó inclinando la balanza en una ráfaga.

A un paso de la gloria

Con este triunfazo sobre Inglaterra, la Selección argentina ya se enfoca en el gran objetivo de retener la corona. Los campeones del mundo disputarán la final del Mundial 2026 el próximo domingo en Nueva Jersey frente a España, que viene de eliminar a Francia, en lo que promete ser un choque de titanes.

Por el lado de los británicos, deberán masticar la bronca rápidamente. El conjunto de Tuchel tendrá que presentarse este sábado en busca del consuelo del tercer puesto frente a los franceses, cerrando una participación mundialista que, una vez más, los dejó con las manos vacías y la sensación de que la gloria les sigue siendo esquiva.