Se lesionó en el Napoli, viajó a su país y no contestó el teléfono durante casi 30 días: quiere ir al Mundial

El delantero del Napoli pegó el faltazo

El Napoli cayó como local frente a la Lazio por 2 a 0 en el partido correspondiente a la fecha 33 de la Serie A, donde se ubica en el tercer puesto con 66 puntos, 12 por debajo del líder Inter. Mientras sus jugadores intentaban dejar los tres puntos en casa, Romelu Lukaku - figura y goleador del equipo - estaba en Bélgica y sin contestar el teléfono.

Todo comenzó el 26 de marzo cuando el delantero belga había viajado con su selección para disputar la fecha FIFA frente a Estados Unidos y México, pero Lukaku nunca regresó (además que no disputó esos partidos). De manera unilateral decidió recuperarse de una lesión muscular en los isquiotibiales en Amberes, a 40 kilómetros de Bruselas, bajó el cuidado del cuerpo médico de la Selección de Bélgica.

Los dirigentes del Napoli, presidido por Aurelio De Laurentiis, intentaron contactarse por teléfono sin encontrar respuesta. Por lo que, junto al entrenador Antonio Conte, decidieron apartarlo del plantel. El enojo es tal que, según La Repubblica, intentarán venderlo en el próximo mercado de pases.

Romelu Lukaku La figura del Napoli solo piensa en el próximo Mundial.

Los números del delantero del Napoli: muy lejos de su prime

Romelu Lukaku tiene números impresionantes y positivos en Nápoles:

Tiene un año más de contrato.

Fue fichado en agosto de 2024.

Recibe un salario de 8.500.000 euros.

En el título de la Serie A de 2024/25 convirtió 14 goles y realizó 11 asistencias.

En Bélgica es el goleador histórico con 89 tantos en 124 partidos.

es el goleador histórico con 89 tantos en 124 partidos. Si se recupera, disputará su cuarto Mundial.

Pero en la actual temporada deja mucho que desear:

Ha disputado apenas 74 minutos en la temporada 2025/26.

Esos minutos están distribuidos en siete partidos.

Convirtió un solo gol: fue frente al Hellas Verona en el minuto de descuento, lo que significó el triunfo agónico por 2 a 1.

Romelu Lukaku El delantero del Napoli es el goleador histórico de la Selección de Bélgica.

El encuentro entre Lukaku y los dirigentes del Napoli

El delantero decidió viajar a Italia junto a su representante para mantener un diálogo con el director deportivo del Napoli, Giovanni Manna, para llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes.

El diario francés L’Equipe catalogó la conversación como "directa y positiva". Allí las partes resolvieron que Lukaku regrese a Bélgica para que continúe su recuperación con el cuerpo médico de su selección. Además, dentro de dos semanas regresará a Italia para ser parte de la última parte de la temporada.

No obstante, su futuro no está definido. Por un lado, deberá afrontar una sanción económica; por el otro, es probable que sea transferido. Sin embargo, todo esto se resolverá después que Romelu Lukaku defienda los colores de la Selección de Bélgica en el Mundial 2026.

Si tiene un buen desempeño, quizás el equipo de Nápoles decida retener al jugador tras la tirada de orejas y un ausente sin aviso histórico.