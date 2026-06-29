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Scaloni tuvo una buena noticia en el entrenamiento de la Selección argentina de cara al partido con Cabo Verde

El DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni, tuvo una buena noticia este lunes en el entrenamiento de cara al partido con Cabo Verde por el Mundial

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Scaloni tuvo una buena noticia en el entrenamiento de la Selección argentina.

Scaloni tuvo una buena noticia en el entrenamiento de la Selección argentina.

Hay buenas noticias en la Selección argentina. El DT albiceleste, Lionel Scaloni, pudo contar este lunes con el Cuti Romero en la práctica realizada en Kansas. La Albiceleste se prepara para enfrentar a Cabo Verde por los 16avos del Mundial, que se jugará el próximo viernes a las 19 hora de nuestro país en Miami.

Cuti Romero se entrenó con normalidad tras el dolor que tuvo en la rodilla derecha -el mismo sector que se había lesionado en la previa a la Copa del Mundo- y la Albiceleste recupera a un futbolista importante a cuatro días de enfrentar a Cabo Verde.

Cuti Romero se recupera de su lesi&oacute;n.

Cuti Romero se recupera de su lesión.

Una de las dudas de Scaloni está en la defensa. No se sabe si jugará Cristian Romero en la zaga central albiceleste.

En caso que Cuti Romero no llegue al partido ante el equipo africano, Nicolás Otamendi, que fue el capitán ante Jordania por la ausencia de Lionel Messi, será el compañero de zaga de Lisandro Martínez.

La segunda duda es en el lateral izquierdo, ya que ante los jordanos recuperó la titularidad Nicolás Tagliafico. En caso de no ser de la partida el jugador de Olympique de Lyon, jugará Facundo Medina, quien tuvo muy buenas actuaciones ante Arrgelia y Austria.

Lautaro Mart&iacute;nez tendr&iacute;a ventaja sobre Juli&aacute;n &Aacute;lvarez para ser titular ante Cabo Verde.

Lautaro Martínez tendría ventaja sobre Julián Álvarez para ser titular ante Cabo Verde.

La otra incógnita está en la delantera y tiene que ver con el acompañante de Messi, que tras haber sido suplente el sábado, retornará al once titular. Si bien Lautaro Martínez parece tener ventaja sobre Julián Álvarez, no está definido quién actuará desde el vamos.

La probable formación de la Selección argentina para enfrentar a Cabo Verde

Emiliano Martínez; Nahuel Molina; Nicolás Otamendi o Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

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