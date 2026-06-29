Scaloni tuvo una buena noticia en el entrenamiento de la Selección argentina de cara al partido con Cabo Verde

En caso que Cuti Romero no llegue al partido ante el equipo africano, Nicolás Otamendi, que fue el capitán ante Jordania por la ausencia de Lionel Messi, será el compañero de zaga de Lisandro Martínez.

La segunda duda es en el lateral izquierdo, ya que ante los jordanos recuperó la titularidad Nicolás Tagliafico. En caso de no ser de la partida el jugador de Olympique de Lyon, jugará Facundo Medina, quien tuvo muy buenas actuaciones ante Arrgelia y Austria.

Lautaro Martínez tendría ventaja sobre Julián Álvarez para ser titular ante Cabo Verde.

La otra incógnita está en la delantera y tiene que ver con el acompañante de Messi, que tras haber sido suplente el sábado, retornará al once titular. Si bien Lautaro Martínez parece tener ventaja sobre Julián Álvarez, no está definido quién actuará desde el vamos.

La probable formación de la Selección argentina para enfrentar a Cabo Verde

Emiliano Martínez; Nahuel Molina; Nicolás Otamendi o Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.