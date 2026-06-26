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Qué arrojaron los estudios que le hicieron al Cuti Romero en la Selección argentina

El defensor de la Selección argentina Cristian Cuti Romero se hizo una resonancia magnética en la rodilla derecha. Hay expectativa en la Albiceleste

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Cuti Romero se hizo una selfie con Lisandro Martínez.

Cuti Romero se hizo una selfie con Lisandro Martínez.

Cristian Cuti Romero le dio buenas noticias a la Selección argentina de fútbol. El defensor albiceleste se hizo una resonancia magnética en su rodilla derecha, los resultados arrojaron que no hay ninguna lesión ligamentaria y estaría en el partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 el próximo viernes en Miami. Es un alivio para el cuerpo técnico albiceleste.

El Cuti Romero no tiene dolor en la zona -no está inflamada- por lo que tras el partido ante Jordania de este sábado volverá a entrenarse a la par del grupo de la Selección argentina.

El Cuti Romero le dio buenas noticias a la Selección argentina.

El Cuti Romero le dio buenas noticias a la Selección argentina.

El jugador del Tottenham inglés está descartado para el partido que el combinado campeón del mundo en Qatar 2022 este sábado a las 23 de nuestro país ante Jordania. Su lugar lo ocupará Nicolás Otamendi.

El Cuti Romero volvió a sentir dolor durante la victoria de la Selección Argentina ante Austria el pasado lunes en Dallas. En el comienzo del segundo tiempo el futbolista del Tottenham sufrió un golpe en la rodilla derecha -donde había sufrido la lesión ligamentaria por Premier League a dos meses del Mundial- y debió ser reemplazado por Nicolás Otamendi a los 7 minutos.

El objetivo del Cuti es ser titular el próximo viernes en el Hard Rock Stadium de Miami por los dieciseisavos de final. Lo bueno es que tiene prácticamente una semana para entrenarse junto a sus compañeros y, si está en óptimas condiciones, irá de arranque. Si el ex Belgrano no está bien, su lugar lo ocupará Nicolás Otamendi.

Cuándo juega la Selección argentina en los 16avos del Mundial 2026

El elenco dirigido por Lionel Scaloni jugará por los 16avos de final del Mundial 2026 el próximo viernes 3 de julio, a partir de las 19.00 horas de Argentina. Este encuentro será ante el segundo del Grupo H y se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami.

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