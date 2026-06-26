Qué arrojaron los estudios que le hicieron al Cuti Romero en la Selección argentina

El Cuti Romero volvió a sentir dolor durante la victoria de la Selección Argentina ante Austria el pasado lunes en Dallas. En el comienzo del segundo tiempo el futbolista del Tottenham sufrió un golpe en la rodilla derecha -donde había sufrido la lesión ligamentaria por Premier League a dos meses del Mundial- y debió ser reemplazado por Nicolás Otamendi a los 7 minutos.

El objetivo del Cuti es ser titular el próximo viernes en el Hard Rock Stadium de Miami por los dieciseisavos de final. Lo bueno es que tiene prácticamente una semana para entrenarse junto a sus compañeros y, si está en óptimas condiciones, irá de arranque. Si el ex Belgrano no está bien, su lugar lo ocupará Nicolás Otamendi.

Cuándo juega la Selección argentina en los 16avos del Mundial 2026

El elenco dirigido por Lionel Scaloni jugará por los 16avos de final del Mundial 2026 el próximo viernes 3 de julio, a partir de las 19.00 horas de Argentina. Este encuentro será ante el segundo del Grupo H y se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami.