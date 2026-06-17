Qué significan los parches en la camiseta de Lionel Messi en el Mundial 2026

Por otro lado, la indumentaria del capitán sumaba otras distinciones específicas en la manga izquierda. Una de ellas es el parche denominado United For Legacy, una estampa de carácter institucional que portan absolutamente todas las delegaciones y selecciones que forman parte de la actual competencia de la FIFA.

Al lado de este distintivo general, el atacante lució el parche exclusivo denominado Golden Ball. Esta insignia está reservada de manera única para aquellos futbolistas que se han alzado con el premio al mejor jugador de un Mundial en alguna oportunidad, un hito que el astro rosarino consiguió por duplicado en las ediciones de 2014 y 2022.

Lionel Messi - Camiseta Lionel Messi tiene en su brazo derecho el logo del Mundial, pero en su versión dorada.

El parche dorado de la Copa del Mundo y el homenaje a Lionel Messi por su vigencia histórica

Asimismo, la manga izquierda La Pulga exhibió el parche oficial correspondiente al Mundial 2026. Si bien este diseño es utilizado por todos los equipos del torneo, la versión implementada en la indumentaria de la Selección Argentina cuenta con la particularidad de ser de color dorado, una distinción compartida únicamente con los países campeones del mundo.

Esta selecta lista de naciones que lucen la insignia en tonos de oro por haber conquistado la gloria máxima en el pasado incluye a los otros combinados nacionales campeones que dicen presente en la actual Copa del Mundo. Entre ellos se encuentran las selecciones de Brasil, Alemania, Francia, Uruguay, Inglaterra y España.

Para finalizar el abanico de distinciones, el futbolista de la Selección Argentina portó el parche bautizado como Legacy. Esta última condecoración está confeccionada específicamente para homenajear a aquellos deportistas de élite que han logrado la histórica marca de participar en cinco ediciones de la Copa del Mundo, completando así una camiseta cargada de historia y récords.