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Una casaca única

Qué significan los parches en la camiseta de Lionel Messi en el Mundial 2026

Lionel Messi deslumbró con un triplete en el estreno de la Selección en el Mundial, pero su indumentaria se volvió viral por la cantidad de insignias que lucía

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Lionel Messi utilizó una camiseta única.

Lionel Messi utilizó una camiseta única.

El inicio de la Copa del Mundo 2026 trajo consigo un estreno espectacular para la Selección Argentina y, fundamentalmente, para su máxima figura. Lionel Messi completó un debut soñado al convertir un triplete frente al combinado de Argelia, acaparando la atención deportiva del planeta, aunque un detalle extra de su vestimenta no tardó en volverse tendencia entre los aficionados.

Durante el desarrollo del encuentro llamó poderosamente la atención la inusual cantidad de insignias y parches adheridos a la camiseta del capitán albiceleste. Esta acumulación de símbolos visuales no es casualidad, sino que responde directamente a los múltiples e históricos logros que el rosarino ha cosechado en los Mundiales a lo largo de su trayectoria profesional.

Lionel Messi - Camiseta
Lionel Messi utilizó una camiseta diferente de los demás.

Lionel Messi utilizó una camiseta diferente de los demás.

El emblema de campeones y las insignias de distinción personal de Lio Messi

La primera y más destacada de las insignias se encontraba ubicada en la zona central del pecho de la camiseta. Este parche principal, que Messi compartió con el resto de los futbolistas de la plantilla argentina, identifica a la Albiceleste formalmente como la vigente campeona del mundo tras su coronación en la edición anterior.

Por otro lado, la indumentaria del capitán sumaba otras distinciones específicas en la manga izquierda. Una de ellas es el parche denominado United For Legacy, una estampa de carácter institucional que portan absolutamente todas las delegaciones y selecciones que forman parte de la actual competencia de la FIFA.

Al lado de este distintivo general, el atacante lució el parche exclusivo denominado Golden Ball. Esta insignia está reservada de manera única para aquellos futbolistas que se han alzado con el premio al mejor jugador de un Mundial en alguna oportunidad, un hito que el astro rosarino consiguió por duplicado en las ediciones de 2014 y 2022.

Lionel Messi - Camiseta
Lionel Messi tiene en su brazo derecho el logo del Mundial, pero en su versión dorada.

Lionel Messi tiene en su brazo derecho el logo del Mundial, pero en su versión dorada.

El parche dorado de la Copa del Mundo y el homenaje a Lionel Messi por su vigencia histórica

Asimismo, la manga izquierda La Pulga exhibió el parche oficial correspondiente al Mundial 2026. Si bien este diseño es utilizado por todos los equipos del torneo, la versión implementada en la indumentaria de la Selección Argentina cuenta con la particularidad de ser de color dorado, una distinción compartida únicamente con los países campeones del mundo.

Esta selecta lista de naciones que lucen la insignia en tonos de oro por haber conquistado la gloria máxima en el pasado incluye a los otros combinados nacionales campeones que dicen presente en la actual Copa del Mundo. Entre ellos se encuentran las selecciones de Brasil, Alemania, Francia, Uruguay, Inglaterra y España.

Para finalizar el abanico de distinciones, el futbolista de la Selección Argentina portó el parche bautizado como Legacy. Esta última condecoración está confeccionada específicamente para homenajear a aquellos deportistas de élite que han logrado la histórica marca de participar en cinco ediciones de la Copa del Mundo, completando así una camiseta cargada de historia y récords.

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