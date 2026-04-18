Mundial 2026: Japón presentó su nueva camiseta fiel a su estilo: con un fantástico anime

El grupo F de la Copa Mundial de Fútbol 2026 tendrá a la selección japonesa disputando su octava cita consecutiva de la FIFA, junto a Países Bajos, Suecia y Túnez. Los Samuráis azules volverán a defender sus colores con una camiseta especial y fiel a sus tradiciones.
La selección de Japón dio a conocer la nueva camiseta que usará en el Mundial a realizarse en México, Estados Unidos y Canadá con un vertiginoso video de estilo anime y música de su estrella pop Ado.
El video mezcla imágenes de varios de los jugadores nipones dentro de una historia animada acompañada por el tema Kira, interpretado por la cantante japonesa de J Pop, Ado, como parte del lanzamiento de la casaca diseñada y confeccionada por la marca Adidas.
La indumentaria mantiene el tradicional tono conocido como Japan Blue y toma como referencia elementos vinculados tanto al fútbol como a la identidad cultural del país.
Un poco de la historia de Japón en los Mundiales
Japón, que se afilió a la FIFA en 1929, por la Segunda Guerra Mundial se retiró, y retornó en 1950. Por primera vez clasificó a la Copa Mundial de Fútbol en 1998, Mundial de Francia, y desde entonces no ha faltado a ninguna cita, siendo anfitriona junto a Corea del Sur del Mundial 2002. Luego continuó clasificando y participando en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, y Qatar 2022.
Como objetivo primario, el equipo que dirige Hajime Moriyasu, está superar la fase de grupo, tan como hizo en 2002, donde llegó a octavos de final y fue eliminado por Turquía. En Sudáfrica 2010 estuvieron a punto de pasar a cuartos de final pero cayeron por penales ante Paraguay, tras igualar en cero en los 90' reglamentarios.