Mundial 2026: Japón presentó su nueva camiseta fiel a su estilo: con un fantástico anime

La indumentaria mantiene el tradicional tono conocido como Japan Blue y toma como referencia elementos vinculados tanto al fútbol como a la identidad cultural del país.

futbol-mundial 2026-japon-camiseta suplente (1) Esta es la camiseta alternativa que tendrá Japón en el Mundial 2026.

Un poco de la historia de Japón en los Mundiales

Japón, que se afilió a la FIFA en 1929, por la Segunda Guerra Mundial se retiró, y retornó en 1950. Por primera vez clasificó a la Copa Mundial de Fútbol en 1998, Mundial de Francia, y desde entonces no ha faltado a ninguna cita, siendo anfitriona junto a Corea del Sur del Mundial 2002. Luego continuó clasificando y participando en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, y Qatar 2022.

Como objetivo primario, el equipo que dirige Hajime Moriyasu, está superar la fase de grupo, tan como hizo en 2002, donde llegó a octavos de final y fue eliminado por Turquía. En Sudáfrica 2010 estuvieron a punto de pasar a cuartos de final pero cayeron por penales ante Paraguay, tras igualar en cero en los 90' reglamentarios.