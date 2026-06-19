Mientras en Argentina se desviven por Messi, un compañero de CR7 lanzó una polémica declaración sobre él

"Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nuestra Selección, pero en este momento, creo que tanto él como todos los demás lo ven como un compañero más que viene a echar una mano; no es diferente de los demás", disparó Neves según replicó OJogo.

La reacción en redes sociales fue inmediata y masiva. Los hinchas le reclamaron falta de respeto. Inevitablemente, surgió el contraste con respecto a lo que sucede en la Selección argentina, donde los futbolistas se desviven por acompañar a un Messi que es su ídolo y referente.

“CRISTIANO RONALDO ES UN JUGADOR MÁS”



Tras el empate de Portugal con RD Congo en la primera fecha del grupo K, Joao Neves lanzó una frase sobre CR7 que generó polémica: “No es diferente a los demás”. pic.twitter.com/ruXjuR9B5o — TyC Sports (@TyCSports) June 19, 2026

El impacto fue brutal y se trasladó a las redes sociales. El último posteo de Neves pasó de sus habituales siete mil comentarios a superar los 249 mil obligando incluso a su pareja, la actriz Madalena Aragao, a restringir los mensajes en su cuenta tras recibir ataques.

Portugal, sin paz tras el fallido debut en el Mundial 2026

El fuego cruzado no tardó en alcanzar la figura de Bruno Fernandes. El mediocampista del Manchester United fue duramente criticado por jugadas puntuales en las cuales reinó la falta de comunicación con Cristiano.

Como si esto fuera poco, el jugador quedó envuelto en el escándalo luego de que Kátia Aveiro, hermana de CR7, le diera "me gusta" a un posteo que lo tildaba de pecho frío y acusaba al futbolista de rendir en su club pero desaparecer con Portugal.

Thierry Henry, quien actualmente se desempeña como panelista en la señal de Fox Sports, analizó el preocupante individualismo de Ronaldo, detallando una jugada donde el delantero obstaculizó a Fernandes por querer definir él mismo.

"Como quiere marcar, se cruza en la trayectoria. Así es más fácil defender". En la vereda de enfrente, el periodista Edu Aguirre defendió a su amigo en El Chiringuito: "Los portugueses deberían exigir al resto de jugadores la mitad de personalidad que tiene Cristiano".