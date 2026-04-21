La Selección de México tendrá nuevo DT después del Mundial: fue compañero de Messi en el Barcelona

A diferencia de procesos anteriores marcados por la improvisación, la llegada de Márquez al banquillo nacional responde a un plan de sucesión estructurado. Duilio Davino, director de Selecciones Nacionales, confirmó que el ex defensor del Barcelona ya tiene su contrato firmado para asumir el cargo de Head Coach inmediatamente después del pitazo final en el Mundial 2026, sin importar los resultados que se obtengan en dicha justa.

Duilio Davino, director de selecciones nacionales de la Federación Mexicana, explicó a Fox Sports: "Está firmado su contrato"; por lo que el ex defensor tendrá de esta manera su primera experiencia en la Selección de México luego de su paso por la Real Sociedad Deportiva Alcalá entre 2020 y 2021 (de la Segunda Federación de España), por el Barcelona Atlètic entre 2022 y 2024 (equipo filial del Barcelona).

Luego, como asistente, llegó a la Selección de México donde tiene dos títulos: la Liga de Naciones de la Concacaf y la Copa de Oro, ambos ganados en el 2025.

Rafael Márquez - Lïonel Messi Rafael Márquez es un capitán histórico de la Selección de México.

Rafael Márquez: el perfil ideal para la Selección de México

El trabajo de Rafael Márquez dentro de la Selección de México no es nada nuevo: más allá de haber disputado 147 partidos internacionales con la camiseta de El Tri, su rol dentro del organigrama ha sido fundamental.

Es así que Javier Aguirre ha admitido que los aportes del ex defensor son importantes, mientras que también reveló públicamente que sus sugerencias fueron muy útiles para mejorar el armado y rendimiento defensivo del equipo: "La figura de Rafa Márquez es muy importante. Se ha preparado dentro y fuera del campo".

En cuanto al cuerpo técnico no trascendieron nombres, pero el director de selecciones nacionales de la Federación Mexicana manifestó que está definido en un "80 por ciento", además de poner en valor el papel de Márquez dentro del vestuario: "Conserva el liderazgo que mostró desde su etapa como futbolista. Hoy como auxiliar y como entrenador es como era como jugador, se transforma en el vestuario".

Rafael Márquez tendrá la oportunidad de continuar ganando experiencia como asistente en la Selección de México para, luego, hacerse cargo de un nuevo proceso con 2030 en la mira.