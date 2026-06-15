La odisea de tres amigos en el Mundial 2026: de Argentina a Estados Unidos en bicicleta

Embed

Más allá de los logros y los objetivos que va cumpliendo, para Miguel es un estilo de vida: “Es un lujo que puedo darme. Es una enorme emoción por llegar a destino. A quien sea que deba agradecerle, se lo agradezco. Tengo un poco de nostalgia de llegar a destino y mirar el camino recorrido, que fue espectacular”.

Embed

Aparte de la pasión que tiene, Miguel también tiene una esposa, su compañera de vida: "Ella viaja casi siempre conmigo, cuando es año de Mundial no porque no le interesa el fútbol, aunque en este viaje me visitó en cuatro oportunidades"

Al retornar lo esperarán los papeles y quehaceres laborales y también lo aguardará su mujer, que bancó todo este tiempo en la oficina: "Al regreso me toca a mí devolverle a ella todo lo que hizo en mi viaje".

Los tres ciclistas fueron recibidos por DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni y Chiqui Tapia

En la AFA se enteraron y los invitaron a los tres ciclistas no bien pisaron Kansas: "Estuvimos con Chiqui Tapia y Lionel Scaloni. Nos regalaron unas remeras que llevamos a todos lados y las entradas para la primera fase, que es el tiempo que me quedó acá".

Su cierre marca su filosofía: "Mi lema es la mitad de dinero, pero el doble de tiempo".