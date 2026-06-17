El sentido posteo de Lionel Messi luego de su noche estelar con la Selección argentina en el debut de la Copa del Mundo

Messi brilló a sus 38 años de edad y volvió a demostrar por qué es el mejor jugador del mundo. Su despliegue ante Argelia despertó el delirio de fanáticos de todo el planeta que se acercaron a verlo al Arrowhead Stadium de Kansas City, y también a lo largo de todos los continentes. Todo el cariño fue expresado en redes sociales, en un posteo que realizó el capitán de la Selección argentina luego del triunfo en el debut de la cita mundialista.

messi vs argelia 2 Lionel Messi fue la figura estelar de la Selección argentina en la victoria ante Argelia en el debut de la Copa del Mndo 2026.

El sentido posteo de Lionel Messi luego de brillar con la Selección argentina en el debut de la Copa del Mundo

El 10 publicó una galería de imágenes de la noche estelar que vivió ante Argelia en Kansas, y dejó un bonito mensaje luego de recibir innumerables muestras de cariño adentro y afuera de la cancha.