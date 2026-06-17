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El sentido posteo de Lionel Messi luego de su noche estelar con la Selección argentina en el debut de la Copa del Mundo

Lionel Messi realizó una emotiva publicación luego de brilla en el debut de la Selección argentina en la Copa del Mundo con tres goles en su cuenta personal

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Lionel Messi hizo un emotivo posteo en redes sociales luego de la goleada de la Selección argentina ante Argelia. 

Lionel Messi hizo un emotivo posteo en redes sociales luego de la goleada de la Selección argentina ante Argelia. 

Lionel Messi fue la figura absoluta de la Selección argentina en la goleada por 3 a 0 ante Argelia en el debut de la Copa del Mundo 2026. El capitán argentino marcó un hat-trick y se calzó el traje de goleador en la historia de los Mundiales, alcanzando a Miroslav Klose en lo más alto de la tabla.

Messi brilló a sus 38 años de edad y volvió a demostrar por qué es el mejor jugador del mundo. Su despliegue ante Argelia despertó el delirio de fanáticos de todo el planeta que se acercaron a verlo al Arrowhead Stadium de Kansas City, y también a lo largo de todos los continentes. Todo el cariño fue expresado en redes sociales, en un posteo que realizó el capitán de la Selección argentina luego del triunfo en el debut de la cita mundialista.

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Lionel Messi fue la figura estelar de la Selecci&oacute;n argentina en la victoria ante Argelia en el debut de la Copa del Mndo 2026.&nbsp;

Lionel Messi fue la figura estelar de la Selección argentina en la victoria ante Argelia en el debut de la Copa del Mndo 2026.

El sentido posteo de Lionel Messi luego de brillar con la Selección argentina en el debut de la Copa del Mundo

El 10 publicó una galería de imágenes de la noche estelar que vivió ante Argelia en Kansas, y dejó un bonito mensaje luego de recibir innumerables muestras de cariño adentro y afuera de la cancha.

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Messi se mostr&oacute; orgulloso de sus compa&ntilde;eros de la Selecci&oacute;n argentina.

Messi se mostró orgulloso de sus compañeros de la Selección argentina.

"Feliz por el comienzo, agradecido por el cariño", comenzó diciendo el capitán de la Selección argentina en su publicación que alcanzó casi los 10 millones de Me Gusta. "Muy orgulloso de ver a este grupo volver a competir como viene haciéndolo todos estos años", cerró Lionel Messi ponderando a sus compañeros en esta segunda aventura mundialista bajo la Era Scaloni. La sexta en su cuenta personal.

Messi fue elegido el mejor jugador del partido luego de la victoria ante Argelia y dejó entrever su emoción por vivir una nueva gesta -la última de esta índole- con la camiseta de la Selección argentina. "Me pone muy feliz haber vivido todo lo que me tocó. Lo que me está tocando vivir ahora es de yapa, estoy muy feliz y agradecido con este grupo hermoso, lo disfruto mucho", declaró en uno de los pasajes de la entrevista.

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