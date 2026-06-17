El sentido posteo de Lionel Messi luego de su noche estelar con la Selección argentina en el debut de la Copa del Mundo

messi vs argelia 3
Messi se mostró orgulloso de sus compañeros de la Selección argentina.
"Feliz por el comienzo, agradecido por el cariño", comenzó diciendo el capitán de la Selección argentina en su publicación que alcanzó casi los 10 millones de Me Gusta. "Muy orgulloso de ver a este grupo volver a competir como viene haciéndolo todos estos años", cerró Lionel Messi ponderando a sus compañeros en esta segunda aventura mundialista bajo la Era Scaloni. La sexta en su cuenta personal.
Messi fue elegido el mejor jugador del partido luego de la victoria ante Argelia y dejó entrever su emoción por vivir una nueva gesta -la última de esta índole- con la camiseta de la Selección argentina. "Me pone muy feliz haber vivido todo lo que me tocó. Lo que me está tocando vivir ahora es de yapa, estoy muy feliz y agradecido con este grupo hermoso, lo disfruto mucho", declaró en uno de los pasajes de la entrevista.