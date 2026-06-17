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Mundial 2026

"Pasé días difíciles": la inesperada confesión de Messi luego de su histórica noche vs Argelia

Después de una noche histórica, Messi realizó una inesperada confesión frente a los micrófonos. Los detalles, en la nota

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Messi hizo una particular confesión luego de una noche histórica. 

Messi hizo una particular confesión luego de una noche histórica. 

El debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 no pudo haber sido más cinematográfico. En la ciudad de Kansas, la Scaloneta sumó sus primeros tres puntos tras vencer con autoridad a Argelia. Sin embargo, los hinchas no se quedaron únicamente con el imponente e histórico triplete de Messi, sino con sus sorpresivas declaraciones terminado el partido.

A sus 38 años, el capitán de la Selección argentina demostró que su vigencia futbolística sigue intacta al sellar una noche histórica con un hat-trick. Con estos tres tantos, el astro rosarino se mete de lleno en la conversación histórica de los máximos artilleros en las Copas del Mundo, igualando al alemán Klose.

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Messi coron&oacute; otra noche hist&oacute;rica en el inicio del Mundial 2026.&nbsp;

Messi coronó otra noche histórica en el inicio del Mundial 2026.

El drama personal del capitán de la Selección Argentina

Lejos de la habitual alegría tras una victoria de tal magnitud, el líder de la Selección Argentina abrió su corazón y confesó haber atravesado una situación anímica muy compleja en las jornadas previas al estreno mundialista.

"La verdad, totalmente ajeno a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados, pero nada: agradecido a toda la delegación, a mis compañeros. Estuvieron siempre, como siempre, al lado mío. Me dieron muchas fuerzas para que esté bien y nada más", declaró el diez.

Aunque prefirió mantener los detalles en la privacidad de su círculo íntimo, el mensaje dejó en claro que el apoyo del plantel fue fundamental para que pudiera saltar al campo de juego concentrado y en óptimas condiciones.

messi, seleccion argentina
Messi confes&oacute; que pas&oacute; d&iacute;as dif&iacute;ciles tras convertir su triplete.&nbsp;

Messi confesó que pasó días difíciles tras convertir su triplete.

Más allá de lo personal, el capitán analizó el rendimiento del equipo en este inicio del Mundial 2026, recordando la dura lección que sufrieron en el torneo ante Arabia Saudita.

"Sabíamos que iba a ser un partido complicado... Tuvimos la suerte de ponernos en ventaja y manejar el partido, quizás no como lo hicimos siempre a través de la posesión", analizó.

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