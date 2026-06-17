"Pasé días difíciles": la inesperada confesión de Messi luego de su histórica noche vs Argelia

"La verdad, totalmente ajeno a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados, pero nada: agradecido a toda la delegación, a mis compañeros. Estuvieron siempre, como siempre, al lado mío. Me dieron muchas fuerzas para que esté bien y nada más", declaró el diez.

Aunque prefirió mantener los detalles en la privacidad de su círculo íntimo, el mensaje dejó en claro que el apoyo del plantel fue fundamental para que pudiera saltar al campo de juego concentrado y en óptimas condiciones.

messi, seleccion argentina Messi confesó que pasó días difíciles tras convertir su triplete.

Más allá de lo personal, el capitán analizó el rendimiento del equipo en este inicio del Mundial 2026, recordando la dura lección que sufrieron en el torneo ante Arabia Saudita.

"Sabíamos que iba a ser un partido complicado... Tuvimos la suerte de ponernos en ventaja y manejar el partido, quizás no como lo hicimos siempre a través de la posesión", analizó.