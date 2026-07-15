El invicto de la Selección argentina en mundiales que se extenderá por todo un siglo

La Argentina tuvo que esperar otros 56 años para volver a disputar las semifinales (en Argentina 1978 se disputó una segunda fase de grupos para definir a los finalistas). Fue en México 1986 y el rival fue Bélgica, rival al que derrotaron con un cómodo 2-0 gracias al doblete de Diego Armando Maradona.

Ya en Italia 1990, los entonces campeones del mundo volvieron a meterse en las semifinales y consiguieron un histórico triunfo por penales ante la selección local, con el arquero Sergio Goycochea como héroe, después de igualar 1-1 en los 120 minutos.

La Selección argentina tuvo que esperar 24 años para volver a meterse entre los cuatro mejores del mundo, en la edición de Brasil 2014. El rival en aquella ocasión fue Países Bajos y nuevamente el arquero argentino, esta vez Sergio Romero, brilló en los penales para darle la clasificación a la “Albiceleste”, que tenía como director técnico a Alejandro Sabella.

En Qatar 2022 la Selección argentina tuvo una actuación consagratoria en las semifinales, instancia en la que goleó 3-0 a Croacia gracias al gol de penal de Lionel Messi y al doblete de Julián Álvarez.

Por tercera vez en cuatro mundiales la Selección alcanzó una semifinal y prolongó su invicto en esta instancia al revertir el resultado e imponerse a Inglaterra 2-1 con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

La Selección argentina en semifinales de Mundiales