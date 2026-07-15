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Copa del Mundo 2026

El invicto de la Selección argentina en mundiales que se extenderá por todo un siglo

La Selección argentina le ganó a Inglaterra y consiguió la clasificación a la final del Mundial 2026 tras haber extendido una gran marca que arrastra desde 1930.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Messi quiere la cuarta estrella.

Messi quiere la cuarta estrella.

La Selección argentina le ganó 2-1 a Inglaterra y consiguió la clasificación a la final del Mundial 2026, donde se enfrentará con España tras haber extendido una gran marca que arrastra desde 1930 y cumplirá al menos 100 años ya que se mantendrá hasta el próximo Mundial.

La “Albiceleste” tiene récord perfecto en semifinales de Mundiales, dato que se rubricó este miércoles con la emotiva victoria ante “Los Tres Leones”.

La primera vez que la Selección disputó las semis de un Mundial fue en Uruguay 1930, donde goleó 6-1 a Estados Unidos para meterse en el partido decisivo, aunque en este último caería 4-2 frente a Uruguay.

La Argentina tuvo que esperar otros 56 años para volver a disputar las semifinales (en Argentina 1978 se disputó una segunda fase de grupos para definir a los finalistas). Fue en México 1986 y el rival fue Bélgica, rival al que derrotaron con un cómodo 2-0 gracias al doblete de Diego Armando Maradona.

Ya en Italia 1990, los entonces campeones del mundo volvieron a meterse en las semifinales y consiguieron un histórico triunfo por penales ante la selección local, con el arquero Sergio Goycochea como héroe, después de igualar 1-1 en los 120 minutos.

La Selección argentina tuvo que esperar 24 años para volver a meterse entre los cuatro mejores del mundo, en la edición de Brasil 2014. El rival en aquella ocasión fue Países Bajos y nuevamente el arquero argentino, esta vez Sergio Romero, brilló en los penales para darle la clasificación a la “Albiceleste”, que tenía como director técnico a Alejandro Sabella.

En Qatar 2022 la Selección argentina tuvo una actuación consagratoria en las semifinales, instancia en la que goleó 3-0 a Croacia gracias al gol de penal de Lionel Messi y al doblete de Julián Álvarez.

Por tercera vez en cuatro mundiales la Selección alcanzó una semifinal y prolongó su invicto en esta instancia al revertir el resultado e imponerse a Inglaterra 2-1 con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

La Selección argentina en semifinales de Mundiales

  • 1930: 6-1 a Estados Unidos.
  • 1986: 2-0 a Bélgica.
  • 1990: 4-3 por penales tras igualar 1-1 con Italia.
  • 2014: 4-2 por penales tras igualar 0-0 con Países Bajos.
  • 2022: 3-0 a Croacia.
  • 2026: 2-1 a Inglaterra

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