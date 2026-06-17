El inolvidable partido de Messi en el estreno de la Selección argentina en la Copa del Mundo ante Argelia

El astro Lionel Messi la rompió. Leo, con 38 años, marcó un hat-trick y nuevamente tuvo un excelente partido en la Selección argentina, que este martes goleó por 3 a 0 a Argelia, en Kansas, en su debut en el Grupo J del Mundial 2026.
Lionel Messi nuevamente tuvo un excelente partido y marcó un triplete en la Selección argentina, que goleó a Argelia en su debut en el Mundial 2026
El astro Lionel Messi la rompió. Leo, con 38 años, marcó un hat-trick y nuevamente tuvo un excelente partido en la Selección argentina, que este martes goleó por 3 a 0 a Argelia, en Kansas, en su debut en el Grupo J del Mundial 2026.
Lionel Messi igualó a Cristiano Ronaldo como únicos jugadores en la historia de la Copa del Mundo que han marcado en cinco ediciones diferentes.
A los 3 minutos del primer tiempo Lautaro Martínez habilitaba a Leo, que marcaba, Sin embargo, le anulaban el gol por una posición adelantada. El 10 hacía un gesto de decepción.
Pero a los 16 minutos el astro del Inter Miami sacudió la modorra, se fue solo por el medio y sacó un tremendo tiro de zurda y abrió el marcador.
A los 36 minutos metió un tiro libre desde lejos que se fue alto. De todas formas el árbitro anuló la jugada por una falta en ataque.
Leo intentaba jugar y hacer jugar a sus compañeros. Los alentaba permanentemente.
A los 5 minutos del complemento De Paul presionó sobre la salida de los argelinos, se la cedió a Messi este remató alto.
A los 8' Leo habilitó a Lautaro Martínez y este tiró al arco, pero la tapó Luca Zidane (el hijo del reconocido Zinedine Zidane).
A los 15' Mac Allister remató al arco, Zidane dio rebote y Messi puso el 2-0.
Y a los 30' Leo estampó el tercero.
La Pulga llegó a los 16 tantos en Copas del Mundo y alcanzó al alemán Miroslav Klose, quien era el máximo goleador. Además fuela conquista 117 de La Pulga en la Albiceleste.
A los 35' se iba de la cancha y se iba aplaudido por todo el estadio.
Messi llegó a su partido 200 con la camiseta de la Selección Argentina. Además lo destacado es que Leo es el primer jugador en la historia de los mundiales en llegar a 200 encuentros internacionales con su selección durante un partido de Copa del Mundo.
Nicolás Otamendi llegó a los 100 partidos con Argentina nada menos que en la final ante Francia en Qatar 2022, pero la barrera de los 200 es un terreno inexplorado para cualquiera, y La Pulga lo hizo. Otro hito más.
El 16 de Junio de 2006, Messi debutaba en un Mundial y metía su primer gol. Fue en la goleada 6 a 0 sobre Serbia y Montenegro.