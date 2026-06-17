El inolvidable partido de Messi en el estreno de la Selección argentina en la Copa del Mundo ante Argelia

Pero a los 16 minutos el astro del Inter Miami sacudió la modorra, se fue solo por el medio y sacó un tremendo tiro de zurda y abrió el marcador.

A los 36 minutos metió un tiro libre desde lejos que se fue alto. De todas formas el árbitro anuló la jugada por una falta en ataque.

Leo intentaba jugar y hacer jugar a sus compañeros. Los alentaba permanentemente.

A los 5 minutos del complemento De Paul presionó sobre la salida de los argelinos, se la cedió a Messi este remató alto.

A los 8' Leo habilitó a Lautaro Martínez y este tiró al arco, pero la tapó Luca Zidane (el hijo del reconocido Zinedine Zidane).

A los 15' Mac Allister remató al arco, Zidane dio rebote y Messi puso el 2-0.

Y a los 30' Leo estampó el tercero.

La Pulga llegó a los 16 tantos en Copas del Mundo y alcanzó al alemán Miroslav Klose, quien era el máximo goleador. Además fuela conquista 117 de La Pulga en la Albiceleste.

A los 35' se iba de la cancha y se iba aplaudido por todo el estadio.

Messi llegó a los 200 partidos con la camiseta de la Selección argentina

Messi llegó a su partido 200 con la camiseta de la Selección Argentina. Además lo destacado es que Leo es el primer jugador en la historia de los mundiales en llegar a 200 encuentros internacionales con su selección durante un partido de Copa del Mundo.

Nicolás Otamendi llegó a los 100 partidos con Argentina nada menos que en la final ante Francia en Qatar 2022, pero la barrera de los 200 es un terreno inexplorado para cualquiera, y La Pulga lo hizo. Otro hito más.

Hace 20 años Messi debutaba en los Mundiales y marcaba un gol

El 16 de Junio de 2006, Messi debutaba en un Mundial y metía su primer gol. Fue en la goleada 6 a 0 sobre Serbia y Montenegro.