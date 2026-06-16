El video que nadie esperaba: Messi no aguantó la emoción y rompió en llanto tras su gol ante Argelia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ivanalvarenga1/status/2067071651879997494&partner=&hide_thread=false La emoción de Messi después del gol. Tremendo pic.twitter.com/y618ir42D6 — Iván (@ivanalvarenga1) June 17, 2026

A sus 38 años, y disputando una nueva cita mundialista, el astro rosarino demostró que la vigencia y el romance con nuestro país siguen intactos. La presión del debut, sumada a la magnitud de alcanzar diferentes récords numérico en el fútbol internacional, terminaron por quebrar la habitual templanza del mejor jugador de la historia.

Un arranque ideal para la Selección Argentina

El gol del capitán no solo trajo tranquilidad al banco de suplentes, sino que encarriló el rumbo para que la Selección Argentina pueda destrabar un partido complicado. Arrancar el Mundial 2026 con el pie derecho es el gran objetivo del plantel, y un triunfo ante Argelia permite trabajar con mayor serenidad de cara a los próximos compromisos.

A pesar de haber ganado absolutamente todo a lo largo de su carrera, el llanto de Messi deja en claro que la camiseta de la Selección Argentina le sigue generando la misma sensibilidad, pasión y compromiso que el primer día.