El debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 dejó una de las postales más impactantes y emotivas y el protagonista es nada menos que Lionel Messi, que derramó un par de lágrimas luego de marcar nuevamente en su sexto mundial disputado.
El video que nadie esperaba: Messi no aguantó la emoción y rompió en llanto tras su gol ante Argelia
Luego de abrir el marcador ante Argelia, las cámaras captaron al mejor jugador del mundo con lágrimas en los ojos. Mirá el video
Tras fundirse en un abrazo con sus compañeros luego del primer gol argentino en el Mundial 2026, las cámaras de la transmisión oficial captaron al astro argentino visiblemente conmovido. Con las pulsaciones a mil, el diez no pudo contener las lágrimas y tuvo que secarse los ojos antes de la reanudación del juego.
El motivo detrás de las lágrimas de Lionel Messi
Semejante carga emotiva tiene una explicación que va mucho más allá del desahogo por abrir el marcador en el estreno del Mundial 2026. Por nombrar algún ejemplo, hay que mencionar que en este encuentro frente al seleccionado africano, Lionel Messi alcanzó la impactante e histórica cifra de 200 partidos oficiales vistiendo la camiseta de la Selección Argentina Mayor.
A sus 38 años, y disputando una nueva cita mundialista, el astro rosarino demostró que la vigencia y el romance con nuestro país siguen intactos. La presión del debut, sumada a la magnitud de alcanzar diferentes récords numérico en el fútbol internacional, terminaron por quebrar la habitual templanza del mejor jugador de la historia.
Un arranque ideal para la Selección Argentina
El gol del capitán no solo trajo tranquilidad al banco de suplentes, sino que encarriló el rumbo para que la Selección Argentina pueda destrabar un partido complicado. Arrancar el Mundial 2026 con el pie derecho es el gran objetivo del plantel, y un triunfo ante Argelia permite trabajar con mayor serenidad de cara a los próximos compromisos.
A pesar de haber ganado absolutamente todo a lo largo de su carrera, el llanto de Messi deja en claro que la camiseta de la Selección Argentina le sigue generando la misma sensibilidad, pasión y compromiso que el primer día.