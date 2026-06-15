Convirtió un golazo en su debut en el Mundial 2026, pero no lo gritó: los motivos

Embed ¡GOLAZO DE SUECIA!



Ayari la agarró como SOÑAMOS TODOS: volea infernal para el 1-0 frente a Túnez.

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En vez de celebrarlo el mediocampista decidió levantar los brazos en señal de disculpa hacia las tribunas en un claro gesto de respeto condicionado por su historia familiar. Aunque nació en la ciudad de Solna, Suecia, y defendió los colores de la selección amarilla desde las categorías juveniles, Ayari es hijo de padres procedentes de Túnez y Marruecos, lo que tiñó el compromiso de un componente sentimental muy profundo.

Yasin Ayari - Suecia El mediocampista convirtió dos goles en el debut de Suecia en el Mundial 2026.

A sus 22 años de edad, el actual integrante de la plantilla del Brighton de Inglaterra vive una de las etapas más trascendentales de su carrera profesional al asentarse definitivamente en el combinado mayor de su país.

Después, en el minuto 95, Ayari volvió a marcar para coronar la goleada por 5 a 1 aunque en esta oportunidad decidió gritarlo con corazón y alma.

Embed ¡¡ACÁ SE OLVIDO DE SU PADRE!! A diferencia del primero de sus tantos, donde inmediatamente pidió perdón a su padre tunecino, Ayari clavó un GOLAZO desde afuera del área para sellar su doblete y el 5-1 final de Suecia ante Túnez... ¡y lo gritó con locura! pic.twitter.com/3v20nLGLQw — SportsCenter (@SC_ESPN) June 15, 2026

El recordado antecedente en el Mundial de Qatar 2022

La determinación adoptada por el joven mediocampista de no conmemorar su tanto frente a la escuadra africana trajo al presente un recuerdo idéntico acontecido en la anterior cita mundialista.

El panorama vivido en el marco de este compromiso de la fase de grupos replicó con exactitud una de las escenas con mayor carga simbólica de la historia reciente de las Copas del Mundo.

Durante el certamen de Qatar 2022, el atacante Breel Embolo protagonizó una situación calcada al vestir la camiseta de Suiza en un recordado cruce frente a la selección de Camerún. En aquella oportunidad, el delantero marcó el único tanto que le terminó dando el triunfo definitivo a los europeos, pero decidió paralizar sus celebraciones y alzar las manos frente a la parcialidad rival.

Embed Le jour où Breel Embolo a marqué contre le Cameroun en Coupe du Monde sans célébrer par respect pour son pays natal. pic.twitter.com/dBUlkp6bO8 — . (@Ndiayee0) June 13, 2026

Embolo, nacido en la ciudad de Yaundé, había emigrado al continente europeo a la temprana edad de cinco años, adquiriendo posteriormente la nacionalidad suiza para competir internacionalmente.

Cuatro años más tarde de aquella icónica imagen que recorrió el planeta entero, Ayari revivió los mismos sentimientos cruzados al marcar un gol clave ante Túnez, el país de origen de su padre.