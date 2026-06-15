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Convirtió un golazo en su debut en el Mundial 2026, pero no lo gritó: los motivos

El Mundial nos dejó una situación atípica cuando un jugador de Suecia decidió no gritar su gol después de una espectatular volea

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El mediocampista de Suecia convirtió dos de los cinco goles en su debut en el Mundial 2026.

El mediocampista de Suecia convirtió dos de los cinco goles en su debut en el Mundial 2026.

Suecia tuvo su debut en el Mundial 2026 frente a Túnez y a los 7 minutos de iniciado el partido se puso en ventaja gracias a un golazo de Yasin Ayari, quien tras abrir el marcador con una verdadera obra de arte optó inmediatamente por frenar cualquier tipo de festejo efusivo.

Yasin Ayari - Suecia
Yasin Ayari, mediocampista de Suecia, decidi&oacute; no gritar el primer gol en el Mundial 2026.

Yasin Ayari, mediocampista de Suecia, decidió no gritar el primer gol en el Mundial 2026.

Convirtió un golazo en su debut en el Mundial 2026, pero no lo gritó

La acción que rompió el cero en el marcador se originó apenas a los siete minutos de juego, luego que el arquero tunecino Mouhib Chamakh saliera a buscar la pelota dlejos de su arco y tras un despeje defectuoso de la defensa la pelota quedó suelta en la puerta del área grande.

Fue allí cuando apareció Yasin Ayari para conectar una potente y perfecta volea de media distancia que se coló directamente dentro del arco rival.

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En vez de celebrarlo el mediocampista decidió levantar los brazos en señal de disculpa hacia las tribunas en un claro gesto de respeto condicionado por su historia familiar. Aunque nació en la ciudad de Solna, Suecia, y defendió los colores de la selección amarilla desde las categorías juveniles, Ayari es hijo de padres procedentes de Túnez y Marruecos, lo que tiñó el compromiso de un componente sentimental muy profundo.

Yasin Ayari - Suecia
El mediocampista convirti&oacute; dos goles en el debut de Suecia en el Mundial 2026.

El mediocampista convirtió dos goles en el debut de Suecia en el Mundial 2026.

A sus 22 años de edad, el actual integrante de la plantilla del Brighton de Inglaterra vive una de las etapas más trascendentales de su carrera profesional al asentarse definitivamente en el combinado mayor de su país.

Después, en el minuto 95, Ayari volvió a marcar para coronar la goleada por 5 a 1 aunque en esta oportunidad decidió gritarlo con corazón y alma.

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El recordado antecedente en el Mundial de Qatar 2022

La determinación adoptada por el joven mediocampista de no conmemorar su tanto frente a la escuadra africana trajo al presente un recuerdo idéntico acontecido en la anterior cita mundialista.

El panorama vivido en el marco de este compromiso de la fase de grupos replicó con exactitud una de las escenas con mayor carga simbólica de la historia reciente de las Copas del Mundo.

Durante el certamen de Qatar 2022, el atacante Breel Embolo protagonizó una situación calcada al vestir la camiseta de Suiza en un recordado cruce frente a la selección de Camerún. En aquella oportunidad, el delantero marcó el único tanto que le terminó dando el triunfo definitivo a los europeos, pero decidió paralizar sus celebraciones y alzar las manos frente a la parcialidad rival.

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Embolo, nacido en la ciudad de Yaundé, había emigrado al continente europeo a la temprana edad de cinco años, adquiriendo posteriormente la nacionalidad suiza para competir internacionalmente.

Cuatro años más tarde de aquella icónica imagen que recorrió el planeta entero, Ayari revivió los mismos sentimientos cruzados al marcar un gol clave ante Túnez, el país de origen de su padre.

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