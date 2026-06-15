Mundial 2026: Suecia ganó, goleó y gustó ante Túnez para liderar el Grupo F

Como se clasifican los 8 mejores terceros ganar un partido por goleada puede ser decisivo para clasificar a los 16avos de final y lo suecos lo hicieron con una actuación muy convincente en Monterrey donde el argentino Yael Falcón Pérez fue el árbitro.

suecia 2 Suecia se presentó como una amenaza en este Mundial 2026.

Yasin Ayari en dos oportunidades, Alexander Isak, ViKtor Gyokeres y Mattias Svanberg marcaron los tantos del conjunto nórdico que se fue al descanso en ventaja 2 a 1 tras el gol de Omar Rekik para los africanos.