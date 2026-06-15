Mundial 2026: Suecia ganó, goleó y gustó ante Túnez para liderar el Grupo F

Suecia tuvo un debut contundente en el Mundial 2026 y goleó 5 a 1 a Túnez en el partido que completó la primera fecha del Grupo F en el que también están Países Bajos y Japón.
Suecia tuvo un debut contundente en el Mundial 2026 y goleó a Túnez en el partido que completó la primera fecha del Grupo F
Suecia tuvo un debut contundente en el Mundial 2026 y goleó 5 a 1 a Túnez en el partido que completó la primera fecha del Grupo F en el que también están Países Bajos y Japón.
Como se clasifican los 8 mejores terceros ganar un partido por goleada puede ser decisivo para clasificar a los 16avos de final y lo suecos lo hicieron con una actuación muy convincente en Monterrey donde el argentino Yael Falcón Pérez fue el árbitro.
Yasin Ayari en dos oportunidades, Alexander Isak, ViKtor Gyokeres y Mattias Svanberg marcaron los tantos del conjunto nórdico que se fue al descanso en ventaja 2 a 1 tras el gol de Omar Rekik para los africanos.
Suecia se presentó con una goleada y presentó credenciales para ser un animador de este Mundial 2026 y porque no repetir lo que hizo hace 32 años llegando a semifinales del Mundial de Estados Unidos 1994.
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