Deportivo Maipú visitará a Quilmes por la Primera Nacional: hora y dónde verlo en vivo

Concentrados maipú quilmes.

Deportivo Maipú lleva cuatro partidos sin poder ganar

El equipo de Alexis Matteo acumula 3 derrotas seguidas, 4 encuentros sin victorias, dos partidos sin marcar goles y su campaña indica un triunfo, un empate y 4 caídas.

El Cruzado está último con 4 unidades y pelear por no ser uno de los dos equipos que perderán la categoría.

Concentrados Quilmes

Así llega Quilmes, el rival del Deportivo Maipú

Quilmes viene de derrotar a San Telmo 3 a 0 en condición de visitante y en lo que va de la temporada ha ganado dos partidos, empató uno y perdió los 3 restantes.

El equipo conducido por Leandro Gracián suma 7 puntos y está a solo una unidad de los puestos de clasificación al Reducido.

Los enfrentamientos entre el Deportivo Maipú y Quilmes

Se enfrentaron en 17 ocasiones, Deportivo Maipú ganó 6, Quilmes se impuso en otros 6 partidos y empataron 5 cotejos.

El último enfrentamiento fue un empate 2 a 2 en el Centenario, el 21 de junio del año pasado. Los goles del Deportivo Maipú los convirtieron Pío Bonacci, de penal, y Luciano Paredes, mientras que Juan Capano y Gabriel Aranda hicieron los tantos del Cervecero.

Probables formaciones:

Quilmes: Gonzalo Marinelli; Martín Vallejos, Ariel Kippes, Luciano Recalde, Thomas Ortega; Ramiro Martínez, Agustín Bolívar, Axel Batista, Ulises Vera, Agustín Lavezzi y Alexis Domínguez. DT: Leandro Gracián.

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Aron Agüero, Juan Pablo de La Reta; Mirko Bonfigli, Fausto Montero, Juan Pablo Gobetto; Marcelo Eggel; Lisandro Cabrera y Matías Viguet o Franco Saccone.DT: Alexis Matteo.

Estadio: Quilmes

Árbitro: Julián Jerez

Hora:17