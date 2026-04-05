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Deportivo Maipú visitará a Quilmes por la Primera Nacional: hora y dónde verlo en vivo

Deportivo Maipú visitará a Quilmes por la octava fecha del torneo de la Primera Nacional. El Cruzado acumula tres derrotas seguidas

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Deportivo Maipú visita a Quilmes.

Deportivo Maipú visita a Quilmes.

Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Deportivo Maipú jugará este domingo a las 17ante Quilmes, como visitante, el encuentro correspondiente a la 8va fecha de la Zona B del torneo de la Primera Nacional.

El cotejo entre el Cruzado y el Cervecero se disputará en el estadio Centenario, tendrá el arbitraje de Julián Jerez y tendrá transmisión en vivo de Radio Nihuil y TV por la plataforma LPF Play

Deportivo Maipú necesita sumar para escalar posiciones en el torneo de la Primera Nacional.

Concentrados maipú quilmes.

Deportivo Maipú lleva cuatro partidos sin poder ganar

El equipo de Alexis Matteo acumula 3 derrotas seguidas, 4 encuentros sin victorias, dos partidos sin marcar goles y su campaña indica un triunfo, un empate y 4 caídas.

El Cruzado está último con 4 unidades y pelear por no ser uno de los dos equipos que perderán la categoría.

Concentrados Quilmes

Así llega Quilmes, el rival del Deportivo Maipú

Quilmes viene de derrotar a San Telmo 3 a 0 en condición de visitante y en lo que va de la temporada ha ganado dos partidos, empató uno y perdió los 3 restantes.

El equipo conducido por Leandro Gracián suma 7 puntos y está a solo una unidad de los puestos de clasificación al Reducido.

Los enfrentamientos entre el Deportivo Maipú y Quilmes

Se enfrentaron en 17 ocasiones, Deportivo Maipú ganó 6, Quilmes se impuso en otros 6 partidos y empataron 5 cotejos.

El último enfrentamiento fue un empate 2 a 2 en el Centenario, el 21 de junio del año pasado. Los goles del Deportivo Maipú los convirtieron Pío Bonacci, de penal, y Luciano Paredes, mientras que Juan Capano y Gabriel Aranda hicieron los tantos del Cervecero.

Probables formaciones:

Quilmes: Gonzalo Marinelli; Martín Vallejos, Ariel Kippes, Luciano Recalde, Thomas Ortega; Ramiro Martínez, Agustín Bolívar, Axel Batista, Ulises Vera, Agustín Lavezzi y Alexis Domínguez. DT: Leandro Gracián.

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Aron Agüero, Juan Pablo de La Reta; Mirko Bonfigli, Fausto Montero, Juan Pablo Gobetto; Marcelo Eggel; Lisandro Cabrera y Matías Viguet o Franco Saccone.DT: Alexis Matteo.

Estadio: Quilmes

Árbitro: Julián Jerez

Hora:17

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