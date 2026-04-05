Deportivo Maipú visitará a Quilmes por la Primera Nacional: hora y dónde verlo en vivo

Deportivo Maipú jugará este domingo a las 17ante Quilmes, como visitante, el encuentro correspondiente a la 8va fecha de la Zona B del torneo de la Primera Nacional.
Deportivo Maipú visitará a Quilmes por la octava fecha del torneo de la Primera Nacional. El Cruzado acumula tres derrotas seguidas
Deportivo Maipú jugará este domingo a las 17ante Quilmes, como visitante, el encuentro correspondiente a la 8va fecha de la Zona B del torneo de la Primera Nacional.
El cotejo entre el Cruzado y el Cervecero se disputará en el estadio Centenario, tendrá el arbitraje de Julián Jerez y tendrá transmisión en vivo de Radio Nihuil y TV por la plataforma LPF Play
Deportivo Maipú necesita sumar para escalar posiciones en el torneo de la Primera Nacional.
El equipo de Alexis Matteo acumula 3 derrotas seguidas, 4 encuentros sin victorias, dos partidos sin marcar goles y su campaña indica un triunfo, un empate y 4 caídas.
El Cruzado está último con 4 unidades y pelear por no ser uno de los dos equipos que perderán la categoría.
Quilmes viene de derrotar a San Telmo 3 a 0 en condición de visitante y en lo que va de la temporada ha ganado dos partidos, empató uno y perdió los 3 restantes.
El equipo conducido por Leandro Gracián suma 7 puntos y está a solo una unidad de los puestos de clasificación al Reducido.
Se enfrentaron en 17 ocasiones, Deportivo Maipú ganó 6, Quilmes se impuso en otros 6 partidos y empataron 5 cotejos.
El último enfrentamiento fue un empate 2 a 2 en el Centenario, el 21 de junio del año pasado. Los goles del Deportivo Maipú los convirtieron Pío Bonacci, de penal, y Luciano Paredes, mientras que Juan Capano y Gabriel Aranda hicieron los tantos del Cervecero.
Probables formaciones:
Quilmes: Gonzalo Marinelli; Martín Vallejos, Ariel Kippes, Luciano Recalde, Thomas Ortega; Ramiro Martínez, Agustín Bolívar, Axel Batista, Ulises Vera, Agustín Lavezzi y Alexis Domínguez. DT: Leandro Gracián.
Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Aron Agüero, Juan Pablo de La Reta; Mirko Bonfigli, Fausto Montero, Juan Pablo Gobetto; Marcelo Eggel; Lisandro Cabrera y Matías Viguet o Franco Saccone.DT: Alexis Matteo.
Estadio: Quilmes
Árbitro: Julián Jerez
Hora:17