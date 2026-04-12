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Deportivo Maipú, con el debut del entrenador Mariano Echeverría, recibirá a Colegiales

Deportivo Maipú jugará este domingo desde las 18.30 en el estadio Omar Higinio Sperdutti ante Colegiales; será el debut de Mariano Echeverría como DT

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Mariano Echeverría tendrá su debut como entrenador del Deportivo Maipú ante Colegiales.

Mariano Echeverría tendrá su debut como entrenador del Deportivo Maipú ante Colegiales.

Con el debut del entrenador Mariano Echeverría, Deportivo Maipú se enfrentará este domingo con Colegiales, por la 9na fecha de la Zona B del torneo de Primera Nacional. El encuentro que afrontarán el Cruzado y el Tricolor se jugará en el estadio Omar Higinio Sperdutti desde las 18.30.

El duelo contará con el arbitraje de Lucas Cavallero y se podrá seguir por Radio Nihuil y la plataforma LPF Play.

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Deportivo Maip&uacute; buscar&aacute; volver al triunfo, ya que viene de cuatro derrotas seguidas.

Deportivo Maipú buscará volver al triunfo, ya que viene de cuatro derrotas seguidas.

Deportivo Maipú viene de perder 2 a 1 de visitante frente a Quilmes en el último partido de Alexis Matteo como entrenador. Este domingo arrancará una nueva etapa con Mariano Echeverría como entrenador Botellero.

El Cruzado intentará volver al triunfo tras cinco partidos sin ganar, ya que acumula un empate y cuatro derrotas seguidas. El equipo de calle Vergara ocupa el último puesto con 4 unidades (1 triunfo, 1 empate y 5 caídas) y estaría perdiendo la categoría.

La última vez que ganó fue en la segunda fecha, tras superar 2 a 1 a Atlético de Rafaela de local.

El nuevo conductor del equipo maipucino, que tuvo una etapa como jugador del plantel en el histórico ascenso al Argentino A en 2008, llegó para reemplazar a Alexis Matteo, quien dejó el cargo tras una seguidilla de malos resultados.

Deportivo Maipú jugará un partido clave frente a un rival que sólo tiene 7 puntos.

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Con nuevo equipo t&eacute;cnico el Deportivo Maip&uacute; va por una victoria.

Con nuevo equipo técnico el Deportivo Maipú va por una victoria.

Colegiales, el rival del Deportivo Maipú

Colegiales, el Tricolor de Munro, viene de vencer por 1 a 0 a Almagro y con ese resultado salió del fondo de la tabla, llegó a los 7 puntos y quedó 15to, con dos triunfos, un empate y cuatro derrotas.

La última vez que jugaron Deportivo Maipú y Colegiales

Deportivo Maipú perdió 2 a 1 ante Colegiales, en el estadio Omar Higinio Sperdutti, donde hubo incidentes entre jugadores e hinchas locales al término del encuentro de la fecha 33. El partido se disputó el 28 de septiembre del año pasado.

Probables formaciones y detalles del partido:

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Aron Agüero, Juan Pablo de La Reta; Mirko Bonfigli, Fausto Montero, Juan Pablo Gobetto; Marcelo Eggel; Lisandro Cabrera y Matías Viguet o Franco Saccone. DT: Mariano Echeverría.

Colegiales: Emilio Di Fulvio; Franco Malagueño, Ezequiel Aguirre, Leonel Ortiz y Franco Hanashiro; Federico Marín, Mateo Mamani, Elías Ocampo y Franco Zicarelli; Nicolás Toloza y Enzo Trinidad. DT: Leonardo Fernández.

Estadio: Deportivo Maipú.

Árbitro: Lucas Cavallero.

Hora: 18.30.

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