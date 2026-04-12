Deportivo Maipú, con el debut del entrenador Mariano Echeverría, recibirá a Colegiales

El Cruzado intentará volver al triunfo tras cinco partidos sin ganar, ya que acumula un empate y cuatro derrotas seguidas. El equipo de calle Vergara ocupa el último puesto con 4 unidades (1 triunfo, 1 empate y 5 caídas) y estaría perdiendo la categoría.

La última vez que ganó fue en la segunda fecha, tras superar 2 a 1 a Atlético de Rafaela de local.

El nuevo conductor del equipo maipucino, que tuvo una etapa como jugador del plantel en el histórico ascenso al Argentino A en 2008, llegó para reemplazar a Alexis Matteo, quien dejó el cargo tras una seguidilla de malos resultados.

Deportivo Maipú jugará un partido clave frente a un rival que sólo tiene 7 puntos.

maipu 1 Con nuevo equipo técnico el Deportivo Maipú va por una victoria.

Colegiales, el rival del Deportivo Maipú

Colegiales, el Tricolor de Munro, viene de vencer por 1 a 0 a Almagro y con ese resultado salió del fondo de la tabla, llegó a los 7 puntos y quedó 15to, con dos triunfos, un empate y cuatro derrotas.

La última vez que jugaron Deportivo Maipú y Colegiales

Deportivo Maipú perdió 2 a 1 ante Colegiales, en el estadio Omar Higinio Sperdutti, donde hubo incidentes entre jugadores e hinchas locales al término del encuentro de la fecha 33. El partido se disputó el 28 de septiembre del año pasado.

Probables formaciones y detalles del partido:

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Aron Agüero, Juan Pablo de La Reta; Mirko Bonfigli, Fausto Montero, Juan Pablo Gobetto; Marcelo Eggel; Lisandro Cabrera y Matías Viguet o Franco Saccone. DT: Mariano Echeverría.

Colegiales: Emilio Di Fulvio; Franco Malagueño, Ezequiel Aguirre, Leonel Ortiz y Franco Hanashiro; Federico Marín, Mateo Mamani, Elías Ocampo y Franco Zicarelli; Nicolás Toloza y Enzo Trinidad. DT: Leonardo Fernández.

Estadio: Deportivo Maipú.

Árbitro: Lucas Cavallero.

Hora: 18.30.