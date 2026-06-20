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Atlético Club San Martín y Huracán Las Heras juegan por el Federal A: las formaciones y cómo ver el partido

Atlético Club San Martín y Huracán Las Heras jugarán este sábado a las 20.30 por la 13ª fecha de la Zona 3 del Federal A, y será televisado por Fox Sports

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Atlético Club San Martín y Huracán Las Heras se enfrentarán en el Este.

Atlético Club San Martín y Huracán Las Heras se enfrentarán en el Este.

Este sábado, desde las 20.30 habrá una cita imperdible entre equipos mendocinos, se medirán Atlético Club San Martín y Huracán Las Heras, por la 14ª fecha de la Zona 3 del torneo Federal A. El partido se jugará en el estadio Libertador General San Martín, bajo el arbitraje de Maximiliano Macheroni y se podrá ver por Fox Sports.

Juan José Almeida, volante del Atlético Club San Martín.

Juan José Almeida, volante del Atlético Club San Martín.

El Chacarero y el Globo protagonizarán el primer choque de equipos mendocinos de la segunda rueda donde se espera una gran convocatoria de los hinchas del Atlético Club San Martín.

Así llega el Atlético Club San Martín

Atlético Club San Martín viene de quedar libre en la fecha anterior del Torneo Federal A. En su última presentación empató 0 a 0 en Río Cuarto ante Atenas. Se ubica último con 11 puntos, producto de 2 triunfos, 4 empates y cuatro derrotas.y buscará lograr su tercer triunfo en el Torneo el segundo seguido de Local.

El conjunto dirigido por Alejandro Abaurre acumula tres partidos sin perder Con un triunfo y dos empates y va por su tercera victoria en el torneo y la segunda seguida de local.

Alejandro Toledo, delantero de Huracán Las Heras.

Alejandro Toledo, delantero de Huracán Las Heras.

Así llega Huracán Las Heras

Huracán Las Heras viene de ganarle a Atenas de Río Cuarto de local. El Globo buscará su quinta victoria en el certamen. se ubica quinto con 16 puntos, producto de cuatro triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas.

Este será el tercer partido de Pablo Jofré al frente del equipo, donde ganó los partidos que dirigió de local y perdió uno de visitante.

La última vez que se enfrentaron Huracán Las Heras y el Atlético Club San Martín

Se enfrentaron el pasado 19 de abril pasado en la cancha de Huracán Las Heras, por la quinta fecha, en el partido de ida, donde ganó 1 a 0 el Globo con gol de Enzo Montenegro.

El último enfrentamiento entre ambos equipos en el estadio del Atlético Club San Martín, fue el 24 de agosto del año pasado en la cancha del Albirrojo, donde igualaron sin goles

Probables formaciones:

  • Atlético San Martín: Leonardo Rodríguez; Fabricio Ojeda, Matías Contreras Pedro Velázquez, Mateo Zapata; Exequiel Batistella, Emanuel Décimo, Ricardo Herensperger, Juan José Almeida; Agustín Ferro, Diego González. DT: Alejandro Abaurre.
  • Huracán Las Heras: Franco Agüero; Lucas Algozino, Lucas Alessandrini, Rodrigo Coceres y Claudio Ulloa; Fernando Cortés, Nicolás Sandoval, Matías Dieli e Ignacio González; Alejandro Toledo y Juan Bonet. DT: Pablo Jofré.
  • Estadio: Atlético Club San Martín
  • Árbitro: Maximiliano Macheroni
  • Hora: 20.30
  • TV: Fox Sports

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