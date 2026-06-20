Atlético Club San Martín y Huracán Las Heras juegan por el Federal A: las formaciones y cómo ver el partido

El conjunto dirigido por Alejandro Abaurre acumula tres partidos sin perder Con un triunfo y dos empates y va por su tercera victoria en el torneo y la segunda seguida de local.

Alejandro Toledo, delantero de Huracán Las Heras. Foto: Cristian Lozano/UNO.

Así llega Huracán Las Heras

Huracán Las Heras viene de ganarle a Atenas de Río Cuarto de local. El Globo buscará su quinta victoria en el certamen. se ubica quinto con 16 puntos, producto de cuatro triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas.

Este será el tercer partido de Pablo Jofré al frente del equipo, donde ganó los partidos que dirigió de local y perdió uno de visitante.

La última vez que se enfrentaron Huracán Las Heras y el Atlético Club San Martín

Se enfrentaron el pasado 19 de abril pasado en la cancha de Huracán Las Heras, por la quinta fecha, en el partido de ida, donde ganó 1 a 0 el Globo con gol de Enzo Montenegro.

El último enfrentamiento entre ambos equipos en el estadio del Atlético Club San Martín, fue el 24 de agosto del año pasado en la cancha del Albirrojo, donde igualaron sin goles

Probables formaciones: