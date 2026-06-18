Atlético San Martín vs Huracán Las Heras por el Torneo Federal A: cuándo juegan y dónde verlo por TV

Pablo Jofré Huracán. Pablo Jofré, entrenador de Huracán Las Heras.

Vente de entradas para Atlético San Martín vs Huracán Las Heras

El precio de las entradas para el encuentro entre el Atlético San Martín y Huracán Las Heras tendrá un valor único de $10.000 para populares y plateas, socios y no socios ya que se celebrará el día del club.

Los boletos comenzaron a venderse este jueves en la secretaría del club y la venta continuará este viernes de 9 a 13 y de 16 a 20 y el sábado en el estadio desde las 17.30

entradas.

Atlético San Martín sumó un nuevo refuerzo

Iván Paz regresó a San Martín en remplazo del delantero lesionado Ricardo Dichiara, quien sufrió una lesión que la mantendrá varios meses fuera de las canchas.

Paz también vistió los colores de Belgrano de Córdoba, Central Córdoba, Ciudad Bolívar, Gimnasia y Esgrima, Estudiantes (SL) y otros clubes en el extranjero.

Huracán Las Heras incorporó a un delantero

Huracán Las Heras hizo su segunda incorporación y se trata de Joel Lucero, delantero que viene de jugar en Estudiantes de Caseros en la Primera Nacional.

Ya se había sumado Fernando Cortés por la lesión del defensor Emir Álvarez.