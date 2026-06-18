Atlético San Martín vs Huracán Las Heras por el Torneo Federal A: cuándo juegan y dónde verlo por TV

El choque entre Atlético San Martín y Huracán Las Heras por la fecha 14 de la Zona 3 del Torneo Federal A ya tiene día, horario y TV.
Atlético San Martín y Huracán Las Heras jugarán en el Este, por la fecha 14 del Torneo Federal A y con TV para todo el país
El choque entre Atlético San Martín y Huracán Las Heras por la fecha 14 de la Zona 3 del Torneo Federal A ya tiene día, horario y TV.
El encuentro entre el Chacarero y el Globo será el sábado 20 de junio a las 20.30, en el estadio Libertador General San Martín, y será televisado por Fox Sports.
Aunque solamente podrán asistir los hinchas locales se espera una gran convocatoria para alentar al equipo conducido por Alejandro Abaurre, que viene de tener fecha libre mientras que Huracán Las Heras superó como local a Atenas de Río de Cuarto.
El precio de las entradas para el encuentro entre el Atlético San Martín y Huracán Las Heras tendrá un valor único de $10.000 para populares y plateas, socios y no socios ya que se celebrará el día del club.
Los boletos comenzaron a venderse este jueves en la secretaría del club y la venta continuará este viernes de 9 a 13 y de 16 a 20 y el sábado en el estadio desde las 17.30
Iván Paz regresó a San Martín en remplazo del delantero lesionado Ricardo Dichiara, quien sufrió una lesión que la mantendrá varios meses fuera de las canchas.
Paz también vistió los colores de Belgrano de Córdoba, Central Córdoba, Ciudad Bolívar, Gimnasia y Esgrima, Estudiantes (SL) y otros clubes en el extranjero.
Huracán Las Heras hizo su segunda incorporación y se trata de Joel Lucero, delantero que viene de jugar en Estudiantes de Caseros en la Primera Nacional.
Ya se había sumado Fernando Cortés por la lesión del defensor Emir Álvarez.