Increíble: Marruecos fue declarado campeón de la Copa Africana y le quitaron el título a Senegal

Luego de 10 minutos, Sadio Mané convenció a sus compañeros y al entrenador de regresar. El partido se reanudó y Edouard Mendy le tapó el penal a Brahim Díaz. Luego, Pape Gueye convirtió el gol del triunfo para Senegal, que conquistó el título.

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La CAF le sacó el título a Senegal y se lo dio a Marruecos

Casi dos meses después del polémico partido, la CAF publicó un comunicado en el que consideró que el accionar de Senegal había violado las reglas del torneo: por abandono se registró la derrota de Senegal y se adjudicó la victoria a Marruecos por 3-0.

senegal-final-copa-africana Senegal salió campeón, pero le quitaron la copa.

"En aplicación del artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones, se declara que la selección de Senegal ha perdido el partido por incomparecencia, registrándose el resultado como 3-0 a favor de la Fédération Royale Marocaine de Football", dijeron en un comunicado.

La nota concluye diciendo que, tras esa decisión, Marruecos obtuvo su segunda Copa Africana (la primera había sido en 1976) y que Senegal queda con una sola conquista (la de 2021).