Increíble: Marruecos fue declarado campeón de la Copa Africana y le quitaron el título a Senegal

Es algo insólito. La Confederación Africana de Fútbol (CAF) declaró campeona de la Copa Africana de Naciones 2025 a la Selección de Marruecos y le quitó el título a Senegal tras la escandalosa final.
La Confederación Africana de Fútbol (CAF) declaró campeona de la Copa Africana de Naciones 2025 a la Selección de Marruecos y le quitó el título a Senegal
Es algo insólito. La Confederación Africana de Fútbol (CAF) declaró campeona de la Copa Africana de Naciones 2025 a la Selección de Marruecos y le quitó el título a Senegal tras la escandalosa final.
La final de la Copa Africana de Naciones tuvo una escandalosa resolución dos meses después de su disputa, ya que la Junta de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) le dio por perdido el partido a Senegal, que había ganado por 1-0 en el alargue, y declarar campeón a Marruecos por 3 a 0.
En aquel encuentro, que se disputó el 18 de enero en el estadio Prince Moulay Abdellah de Rabat en Marruecos, los senegaleses se enojaron con el arbitraje del congoleño Jean Ndala por el agónico penal que señaló para los locales (a los 98 minutos) y abandonaron el terreno de juego.
Luego de 10 minutos, Sadio Mané convenció a sus compañeros y al entrenador de regresar. El partido se reanudó y Edouard Mendy le tapó el penal a Brahim Díaz. Luego, Pape Gueye convirtió el gol del triunfo para Senegal, que conquistó el título.
Casi dos meses después del polémico partido, la CAF publicó un comunicado en el que consideró que el accionar de Senegal había violado las reglas del torneo: por abandono se registró la derrota de Senegal y se adjudicó la victoria a Marruecos por 3-0.
"En aplicación del artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones, se declara que la selección de Senegal ha perdido el partido por incomparecencia, registrándose el resultado como 3-0 a favor de la Fédération Royale Marocaine de Football", dijeron en un comunicado.
La nota concluye diciendo que, tras esa decisión, Marruecos obtuvo su segunda Copa Africana (la primera había sido en 1976) y que Senegal queda con una sola conquista (la de 2021).