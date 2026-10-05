El conmovedor mensaje de Messi: "Momentos especiales que sé que voy a extrañar"

El capitán del equipo subcampeón del mundo escribió junto a las imágenes un mensaje breve y en pocos segundos recibió miles de respuestas en los comentarios. "Momentos especiales que sé que voy a extrañar… ", fue el título del posteo del delantero del Inter Miami.

Las fotos tienen que ver con los últimos momentos de la jornada de entrenamiento en el predio de la AFA en Ezeiza, donde el mejor jugador del mundo sonríe junto a un compañero durante un ejercicio en la cancha; mientras que otra fotografía lo muestra en plena acción, con la pelota a sus pies.

Entre las publicaciones además hay dos imágenes con el grupo de la Scaloneta en las que Messi, en la que están todo el plantel, el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni y los colaboradores del staff sobre el campo de juego.

Messi se prepara para una gran fiesta despedida en el Monumental

Al parecer el astro Lionel Andrés Messi, de 39 años, disputará los 90 minutos frente a Benín. El estadio, en tanto, lucirá un lleno espectacular y será escenario no solamente del partido, sino además de varias sorpresas y artistas invitados. También estarán en la cita casi todos los jugadores que, junto con la Pulga, levantaron la Copa del Mundo en Qatar 2022.