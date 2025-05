Canelo Álvarez- William Scull y la polémica conceptual del boxeo "olímpico" y el boxeo profesional

Canelo-Álvarez-Scull.jpg Algo que se le criticó a Scull fue que rehuyó permanentemente al intercambio e golpes, usando su movilidad de piernas como recurso defensivo. Por su parte, Canelo Álvarez no logró vulnerar este planteo y esto deslució su triunfo.

William Scull defendió su estilo y dejo haberle ganado al Canelo Álvarez

“Estoy satisfecho con mi trabajo, me conformé con el resultado porque sinceramente no hubo un Canelo que exigiera tanto, no hubo un gran Canelo. Mi cara nunca tuvo un golpe, nunca me hizo nada, un Canelo Álvarez frustrado que no me exigió a mí. Yo siempre todos los rounds se los gané, yo saqué la cuenta y se los gané”, dijo el cubano en una entrevista realizada por el azteca Salvador Rodríguez, para ESPN Knock Out.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/CelisDeportes/status/1920518677037805718&partner=&hide_thread=false William Scull se le va a la yugular al Canelo

- No sabe cortar el ring.

- Le faltaron recursos.

- El Canelo no fue nada.



"Me ganaron una pelea sin darme un golpe. El boxeo es dar y que no te den", William Scull tras la pelea con Canelo Álvarez

El cubano William Scull en el combate hizo gala del estilo que carácteriza a los de la Isla, de escuela olímpica y amateur (está prohibido el boxeo profesional), con prioridad a la velocidad y cantidad de golpes lanzados, en detrimento de la potencia y el daño. Esto hizo que los caribeños fueran los mimados de la desaparecida AIBA (Asociación Internacional de Boxeo Amateur) -hoy IBA- que rigió los Juegos Olímpicos y Panamericanos, y los Campeonatos Mundiales amateurs.

Dos estilos de boxeo contrapuestos: Velocidad y cantidad vs. potencia y efectividad

Este estilo de boxeo no rentado hace que se dificulte el pasaje de los cultores al pasar al profesionalismo, ya que no buscan lograr el máximo impacto con golpes que generen daño en el rival, y los jueces fallen otorgando el triunfo a púgiles más contundentes y agresivos. Los cuatro factores reglamentarios a tener en cuenta por los jurados son: Ataque, Efectividad, Defensa y Técnica; siendo el segundo el dejado de cierto modo de lado por los boxeadores de escuela olímpica.

Existen defensores de ambos estilos, y la polémica siempre se instala cuando se enfrentan dos luchadores de estas características, y William Scull tiró la piedra, aunque Canelo Álvarez ya tiene confirmada su pelea con Terence Crawford, para el próximo 12 de septiembre en Las Vegas y poco le preocupan los dichos del cubano que se hizo profesional en Mendoza.