El triunfo de Canelo Álvarez sobre William Scull recibió grandes críticas

Los primeros asaltos fueron lentos, con ambos boxeadores buscando el alcance. La intensidad aumentó con Scull lanzando muchos más golpes pero apenas conectando alguno.

Álvarez, por el contrario, se mantuvo paciente y estaba conectando golpes al cuerpo. Al final, lanzó casi la mitad de golpes que Scull (152-293) pero conectó al cuerpo uno más (56-55), predominantemente de poder.

El mexicano de 34 años mejoró su récord a 63-2-2, con 39 nocauts, y está invicto en 10 peleas en su categoría.

Qué dijo Canelo Álvarez tras el triunfo sobre Scull

“No me gustó nada lo de hoy, nada de nada. No quiero más este tipo de boxeadores que suben al ring a sobrevivir. Yo soy un campeón que me adapto a todo; a boxear a las 6 de la mañana, a venir con los árabes, pero no a “cazar” rivales que no ofrecen batalla. ¿La pelea con Crawford? Me place, la espero por que todos sabrán quién es el mejor. Llegó la hora. ¡ Viva México, cabrones!”, dijo Canelo.