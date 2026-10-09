Franco Colapinto tiene confianza tras la clasificación para la carrera Sprint del GP de Singapur

El piloto argentino Franco Colapinto dio un mensaje optimista este viernes de cara a la carrera Sprint, que se correrá este sábado correspondiente al GP de Singapur de Fórmula 1. El pilarense de 23 años largará en el puesto 11 este sábado.
Franco Colapinto fue optimista de cara a la carrera Sprint, que se correrá este sábado correspondiente al GP de Singapur de Fórmula 1
El piloto argentino Franco Colapinto dio un mensaje optimista este viernes de cara a la carrera Sprint, que se correrá este sábado correspondiente al GP de Singapur de Fórmula 1. El pilarense de 23 años largará en el puesto 11 este sábado.
"Estuvimos muy cerca”, dijo Colapinto, quien en la SQ2 se ubicó a +0.094 de su compañero de equipo, Pierre Gasly, que quedó 10°.
"No estamos lejos y estoy seguro de que vamos a estar mejor mañana", fue el mensaje optimista tras la qualy para la carrera Sprint.
El argentino también se refirió a su rendimiento en la práctica libre, en la cual finalizó 19° al decir: "Me costó todo el día porque el auto se sentía desconectado en la entrada y mitad de curva, se me iba de trompa. Tenemos bastante por mejorar para mañana".
"En los lugares que hay que tomar riesgos, vamos a tomarlos", expresó Colapinto, que buscará meterse entre los primeros ocho de la Sprint para sumar puntos.
El argentino quedó eliminado en Q2 a tan solo 94 milésimas de Gasly, que fue el último en clasificar a la Q3.
Sábado 10 de octubre
Domingo 11 de octubre
Los horarios son de Argentina.