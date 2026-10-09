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Franco Colapinto tiene confianza tras la clasificación para la carrera Sprint del GP de Singapur

Franco Colapinto fue optimista de cara a la carrera Sprint, que se correrá este sábado correspondiente al GP de Singapur de Fórmula 1

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Franco Colapinto fue optimista de cara a la carrera Sprint del GP de Singapur.

Franco Colapinto fue optimista de cara a la carrera Sprint del GP de Singapur.

El piloto argentino Franco Colapinto dio un mensaje optimista este viernes de cara a la carrera Sprint, que se correrá este sábado correspondiente al GP de Singapur de Fórmula 1. El pilarense de 23 años largará en el puesto 11 este sábado.

"Estuvimos muy cerca”, dijo Colapinto, quien en la SQ2 se ubicó a +0.094 de su compañero de equipo, Pierre Gasly, que quedó 10°.

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Colapinto largará en el puesto 11 de la carrera Sprint del GP de Singapur.

Colapinto tiene confianza para la carrera Sprint

"No estamos lejos y estoy seguro de que vamos a estar mejor mañana", fue el mensaje optimista tras la qualy para la carrera Sprint.

El argentino también se refirió a su rendimiento en la práctica libre, en la cual finalizó 19° al decir: "Me costó todo el día porque el auto se sentía desconectado en la entrada y mitad de curva, se me iba de trompa. Tenemos bastante por mejorar para mañana".

"En los lugares que hay que tomar riesgos, vamos a tomarlos", expresó Colapinto, que buscará meterse entre los primeros ocho de la Sprint para sumar puntos.

El argentino quedó eliminado en Q2 a tan solo 94 milésimas de Gasly, que fue el último en clasificar a la Q3.

Lo que viene para Franco Colapinto en el GP de Singapur de Fórmula 1

Sábado 10 de octubre

  • A las 6.00 Carrera Sprint
  • A las 10 Clasificación GP de Singapur

Domingo 11 de octubre

  • A las 9 Carrera. Se puede ver por ESPN en Disney+ Plan Premium

Los horarios son de Argentina.

Las carreras que le quedan a Colapinto en el 2026

  • GP de Estados Unidos: 23-25 de octubre
  • GP de México: 30 de octubre - 1 de noviembre
  • GP de Brasil: 6-8 de noviembre
  • GP de Las Vegas: 19-21 de noviembre
  • GP de Qatar: 27-29 de noviembre
  • GP de Abu Dabi: 4-6 de diciembre

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