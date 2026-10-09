Franco Colapinto tiene confianza tras la clasificación para la carrera Sprint del GP de Singapur

El argentino también se refirió a su rendimiento en la práctica libre, en la cual finalizó 19° al decir: "Me costó todo el día porque el auto se sentía desconectado en la entrada y mitad de curva, se me iba de trompa. Tenemos bastante por mejorar para mañana".

"En los lugares que hay que tomar riesgos, vamos a tomarlos", expresó Colapinto, que buscará meterse entre los primeros ocho de la Sprint para sumar puntos.

El argentino quedó eliminado en Q2 a tan solo 94 milésimas de Gasly, que fue el último en clasificar a la Q3.

Lo que viene para Franco Colapinto en el GP de Singapur de Fórmula 1

Sábado 10 de octubre

A las 6.00 Carrera Sprint

A las 10 Clasificación GP de Singapur

Domingo 11 de octubre

A las 9 Carrera. Se puede ver por ESPN en Disney+ Plan Premium

Los horarios son de Argentina.

Las carreras que le quedan a Colapinto en el 2026