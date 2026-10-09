Franco Colapinto, lejos de los primeros lugares en los entrenamientos del GP de Singapur de Fórmula 1

De todas maneras, lo positivo que se puede recuperar de esta sesión para Colapinto es que hizo foco en practicar el ritmo de carrera. Así es como pudo dar 27 vueltas en este trazado callejero, que cuenta con una extensión de 4,940 kilómetros.

En lo que respecta a las primeras posiciones, el liderazgo fue para Russell, quien tendrá que salir desde el fondo en la carrera del domingo por haber cambiado de motor luego de abandonar en el GP de Bahréin.

VUELTA LANZADA PARA FRANCO: Colapinto prueba con el tanque lleno en la práctica del #SingaporeGP. Mirá TODA la #Formula1 por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla https://t.co/Imj0AQifPe — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 9, 2026

Los más destacados de la práctica libre del GP de Singapur de Fórmula 1

El británico Russell, que marcha segundo en el campeonato, registró un mejor tiempo de vuelta de 1:32,274.

La segunda posición quedó en manos del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), quien finalizó a solo 198 milésimas, mientras que el top 5 lo completaron los británicos Lando Norris (McLaren) y Lewis Hamilton (Ferrari) y el australiano Oscar Piastri (McLaren).

A su vez, el italiano y líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), parece haberse guardado sus mejores cartas para las próximas sesiones, al quedar séptimo.

El que sí tuvo una destacada actuación fue el francés y compañero de equipo de Colapinto en Alpine, Pierre Gasly, al terminar en la novena colocación.

La acción en Singapur continuará a las 9:30 con la clasificación para la carrera sprint.