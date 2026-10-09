Inicio Ovación Automovilismo Colapinto
Automovilismo

Franco Colapinto largará en el puesto 11 en la Carrera Sprint del GP de Singapur de la Fórmula 1

Franco Colapinto largará desde el puesto 11 cuando este sábado a la madrugada se corra la Carrera Sprint del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Colapinto no pudo llegar al Top 10.

Colapinto no pudo llegar al Top 10.

Franco Colapinto largará desde el puesto 11 cuando este sábado a la madrugada se corra la Carrera Sprint del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1.

En el inicio de la clasificación sprint de este viernes un choque de Checo Pérez obligó a un parate y luego Colapinto ingresó con lo justo a la SQ2 en el puesto 16, su compañero Pierre Gasly se ubicó 10 y los 3 primeros, en ese orden, fueron Max Verstappen, Charles Leclerc y George Russell.

Franco Colapinto estuvo cerca del top 10 en la QS del GP de Singapur de F&oacute;rmula 1.

Franco Colapinto estuvo cerca del top 10 en la QS del GP de Singapur de Fórmula 1.

Tras unos minutos de retraso se inició la SQ2 en la que Franco Colapinto tuvo un buen desempeño, pero finalmente quedó fuera por escaso margen de la SQ3 al ubicarse en el puesto 11, Gasly fue 10 y los 3 primeros fueron Leclerc, Lewis Hamilton y Lando Norris.

“No me sentí cómodo con los frenos y con las gomas al principio de la vuelta”, manifestó Colapinto tras la clasificación Sprint. “Hay que trabajar en el auto. Me estuvo costando un poco todo el día, el auto se sintió desconectado de entrada a mitad de curva”, indicó.

Finalmente, en la SQ3 la pole position quedó en manos de Max Verstappen (Red Bull), quien registró un increíble tiempo de 1:31,156. Con una investigación pendiente por supuesta infracción con banderas amarillas, Russell terminó segundo, seguido por los McLaren de Leclerc y Piastri.

Para ver en TV el GP de Singapur de Fórmula 1

Sábado 10

  • 05:55 F1 – GP Singapur – Carrera Sprint // ESPN en Disney+ Plan Premium
  • 09:55 F1 – GP Singapur – Clasificación // ESPN en Disney+ Plan Premium

Domingo 11

  • 08:55 F1 – GP Singapur – Carrera // ESPN en Disney+ Plan Premium

Temas relacionados:

Más sobre Automovilismo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas