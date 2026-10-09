Franco Colapinto largará en el puesto 11 en la Carrera Sprint del GP de Singapur de la Fórmula 1

Franco Colapinto largará desde el puesto 11 cuando este sábado a la madrugada se corra la Carrera Sprint del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1.
Franco Colapinto largará desde el puesto 11 cuando este sábado a la madrugada se corra la Carrera Sprint del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1.
Franco Colapinto largará desde el puesto 11 cuando este sábado a la madrugada se corra la Carrera Sprint del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1.
En el inicio de la clasificación sprint de este viernes un choque de Checo Pérez obligó a un parate y luego Colapinto ingresó con lo justo a la SQ2 en el puesto 16, su compañero Pierre Gasly se ubicó 10 y los 3 primeros, en ese orden, fueron Max Verstappen, Charles Leclerc y George Russell.
Tras unos minutos de retraso se inició la SQ2 en la que Franco Colapinto tuvo un buen desempeño, pero finalmente quedó fuera por escaso margen de la SQ3 al ubicarse en el puesto 11, Gasly fue 10 y los 3 primeros fueron Leclerc, Lewis Hamilton y Lando Norris.
“No me sentí cómodo con los frenos y con las gomas al principio de la vuelta”, manifestó Colapinto tras la clasificación Sprint. “Hay que trabajar en el auto. Me estuvo costando un poco todo el día, el auto se sintió desconectado de entrada a mitad de curva”, indicó.
Finalmente, en la SQ3 la pole position quedó en manos de Max Verstappen (Red Bull), quien registró un increíble tiempo de 1:31,156. Con una investigación pendiente por supuesta infracción con banderas amarillas, Russell terminó segundo, seguido por los McLaren de Leclerc y Piastri.
Sábado 10
Domingo 11