Franco Colapinto largará en el puesto 11 en la Carrera Sprint del GP de Singapur de la Fórmula 1

En el inicio de la clasificación sprint de este viernes un choque de Checo Pérez obligó a un parate y luego Colapinto ingresó con lo justo a la SQ2 en el puesto 16, su compañero Pierre Gasly se ubicó 10 y los 3 primeros, en ese orden, fueron Max Verstappen, Charles Leclerc y George Russell.

Franco Colapinto estuvo cerca del top 10 en la QS del GP de Singapur de Fórmula 1.

Tras unos minutos de retraso se inició la SQ2 en la que Franco Colapinto tuvo un buen desempeño, pero finalmente quedó fuera por escaso margen de la SQ3 al ubicarse en el puesto 11, Gasly fue 10 y los 3 primeros fueron Leclerc, Lewis Hamilton y Lando Norris.