Fórmula 1: Tras el accidente que involucró a Bearman y Franco Colapinto la FIA estudia cambios reglamentarios

En un comunicado oficial, la FIA confirmó que durante abril se llevarán a cabo reuniones clave para evaluar el funcionamiento de las nuevas normativas implementadas este año en la categoría, en particular sobre los motores híbridos, con 50% de propulsión con combustión interna y 50% con motor eléctrico.
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La lupa puesta en el reglamento de FIA sobre los motores híbridos
“El objetivo será determinar si se requieren ajustes”, señalaron desde la FIA, en un mensaje que rápidamente repercutió este domingo en el paddock. El accidente en Suzuka volvió a cuestionar ciertos aspectos técnicos, especialmente aquellos vinculados a las diferencias de rendimiento y situaciones de riesgo en pista que también involucraron indirectamente a pilotos como Franco Colapinto.