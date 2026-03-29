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Fórmula 1: Tras el accidente que involucró a Bearman y Franco Colapinto la FIA estudia cambios reglamentarios

Este domingo, Oliver Bearman sufrió un duro choque al pasar a Franco Colapinto en el Gran Premio de Fórmula 1 de Japón. El tema es la diferencia de velocidades

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
La diferencia de velocidades y las plantas motrices híbridas será analizada por la FIA tras el accidente de Oliver Bearman, esquivando a Franco Colapinto, en Japón.

La diferencia de velocidades y las plantas motrices híbridas será analizada por la FIA tras el accidente de Oliver Bearman, esquivando a Franco Colapinto, en Japón.

Luego de finalizado el Gran Premio de Fórmula 1 de Japón, la Federación Internacional del Automóvil -FIA- encendió las alertas tras el impactante accidente de Oliver Bearman en el Gran Premio de Japón y dejó abierta la puerta a posibles cambios reglamentarios.

En un comunicado oficial, la FIA confirmó que durante abril se llevarán a cabo reuniones clave para evaluar el funcionamiento de las nuevas normativas implementadas este año en la categoría, en particular sobre los motores híbridos, con 50% de propulsión con combustión interna y 50% con motor eléctrico.

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La lupa puesta en el reglamento de FIA sobre los motores híbridos

“El objetivo será determinar si se requieren ajustes”, señalaron desde la FIA, en un mensaje que rápidamente repercutió este domingo en el paddock. El accidente en Suzuka volvió a cuestionar ciertos aspectos técnicos, especialmente aquellos vinculados a las diferencias de rendimiento y situaciones de riesgo en pista que también involucraron indirectamente a pilotos como Franco Colapinto.

Fernando Alonzo lo predijo antes de la largada en Suzuka

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Uno de los puntos centrales que analiza el organismo es la gestión de la energía (baterías), un factor clave en el rendimiento de los monoplazas actuales con planta motriz híbrida. Desde la FIA aclararon que cualquier modificación en este sentido requerirá "una simulación cuidadosa y un análisis detallado", lo que anticipa que no habrá decisiones apresuradas pese a la preocupación generada.

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Por último, la FIA remarcó que continuará trabajando "de manera estrecha y constructiva" con todos los actores de la categoría para garantizar el mejor resultado posible, dejando en claro que la seguridad seguirá siendo el eje principal. En ese sentido, advirtieron que aún es "prematuro" especular sobre cambios concretos, aunque prometieron nuevas actualizaciones en las próximas semanas.

La próxima carrera será el 3 de mayo en Miami y podría haber ya novedades respecto a estos aspectos reglamentarios puesto a analizar por la entidad máxima del deporte automotor.

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