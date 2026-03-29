Fórmula 1: Tras el accidente que involucró a Bearman y Franco Colapinto la FIA estudia cambios reglamentarios

Fernando Alonzo lo predijo antes de la largada en Suzuka

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MaxArgento33/status/2038137501529841695&partner=&hide_thread=false | Antes de la carrera Alonso lo dijo...



"Los adelantamientos que hay ahora son sin querer. Lo esquivas o chocas".



Esto es muy peligroso, ya no se trata de si te gusta el reglamento o no. Están jugando con la salud de los pilotos.pic.twitter.com/ThvRvuulA2 — Max Argento (@MaxArgento33) March 29, 2026

Uno de los puntos centrales que analiza el organismo es la gestión de la energía (baterías), un factor clave en el rendimiento de los monoplazas actuales con planta motriz híbrida. Desde la FIA aclararon que cualquier modificación en este sentido requerirá "una simulación cuidadosa y un análisis detallado", lo que anticipa que no habrá decisiones apresuradas pese a la preocupación generada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fia/status/2038185673912357204&partner=&hide_thread=false Following the accident involving Oliver Bearman at the Japanese Grand Prix and the contribution of high closing speeds in the accident, the FIA would like to provide the following clarifications.#FIA #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/STFLrtkT9x — FIA (@fia) March 29, 2026

Por último, la FIA remarcó que continuará trabajando "de manera estrecha y constructiva" con todos los actores de la categoría para garantizar el mejor resultado posible, dejando en claro que la seguridad seguirá siendo el eje principal. En ese sentido, advirtieron que aún es "prematuro" especular sobre cambios concretos, aunque prometieron nuevas actualizaciones en las próximas semanas.

La próxima carrera será el 3 de mayo en Miami y podría haber ya novedades respecto a estos aspectos reglamentarios puesto a analizar por la entidad máxima del deporte automotor.