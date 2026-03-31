Cuál es el conocido auto que manejará Colapinto en la exhibición que realizará en Buenos Aires

En un primer momento existió la chance que manejara un monoplaza de años anteriores de la escudería francesa, pero será un Lotus E20 decorado con los colores de Alpine. Cabe recordar que la versión moderna del histórico team inglés fue con la misma estructura de Enstone entre 2012 y 2015. En 2016 volvió a llamarse Renault y desde 2021 adoptó su denominación actual.

El E20 es un coche con motor aspirado V8 de Renault y fue concebido previo a la llegada de la tecnología híbrida en 2014. Se trata de un monoplaza que Alpine emplea para esta clase de eventos.

auto-colapinto-formula1-exhibicion Colapinto se subirá a este auto cuando haga la exhibición en Buenos Aires.

El E20 es recordado por ser el monoplaza que marcó el regreso triunfal de Kimi Räikkönen a la Fórmula 1, logrando una victoria histórica en el Gran Premio de Abu Dabi y diez podios a lo largo de aquel año.

Cómo será la venta de entradas para la exhibición de Franco Colapinto