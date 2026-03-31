Cuál es el conocido auto que manejará Colapinto en la exhibición que realizará en Buenos Aires

El piloto argentino Franco Colapinto utilizará un modelo más viejo de Fórmula 1 cuando realice una exhibición en Buenos Aires el próximo 26 de abril. La cita será en Palermo.
Franco Colapinto realizará una exhibición en Buenos Aires el 26 de abril. El piloto argentino utilizará un modelo más viejo de Fórmula 1
El piloto argentino Franco Colapinto utilizará un modelo más viejo de Fórmula 1 cuando realice una exhibición en Buenos Aires el próximo 26 de abril. La cita será en Palermo.
Colapinto se mostró emocionado tras conocerse este martes la confirmarse que estará a bordo de un Fórmula 1 entre su gente.
Colapinto manejará el legendario Lotus E20 de la temporada 2012 y recorrerá las calles del barrio porteño de Palermo durante el receso de la Fórmula 1 por las cancelaciones de las carreras de Medio Oriente debido a la guerra.
En un primer momento existió la chance que manejara un monoplaza de años anteriores de la escudería francesa, pero será un Lotus E20 decorado con los colores de Alpine. Cabe recordar que la versión moderna del histórico team inglés fue con la misma estructura de Enstone entre 2012 y 2015. En 2016 volvió a llamarse Renault y desde 2021 adoptó su denominación actual.
El E20 es un coche con motor aspirado V8 de Renault y fue concebido previo a la llegada de la tecnología híbrida en 2014. Se trata de un monoplaza que Alpine emplea para esta clase de eventos.
El E20 es recordado por ser el monoplaza que marcó el regreso triunfal de Kimi Räikkönen a la Fórmula 1, logrando una victoria histórica en el Gran Premio de Abu Dabi y diez podios a lo largo de aquel año.