Franco Colapinto y la Fórmula 1, en Argentina: fecha, TV y venta de entradas del Road Show de Alpine en Buenos Aires

Aprovechando el receso de la Fórmula 1 por el conflicto de Medio Oriente, Franco Colapinto y el equipo Alpine llevarán a cabo un Road Show en Buenos Aires el próximo domingo 26 de abril.
Aprovechando el receso de la Fórmula 1 por el conflicto de Medio Oriente, Franco Colapinto y el equipo Alpine llevarán a cabo un Road Show en Buenos Aires.
Aprovechando el receso de la Fórmula 1 por el conflicto de Medio Oriente, Franco Colapinto y el equipo Alpine llevarán a cabo un Road Show en Buenos Aires el próximo domingo 26 de abril.
La exhibición del piloto argentino será en un circuito armado en Palermo y tendrá TV en vivo por ESPN y Disney Plus.
Las entradas para ver a Franco Colapinto en Argentina se pondrán a la desde el próximo lunes 6/4 de abril con Mercado Pago y desde el martes 7 en Enigma. Vala le pena resaltar que la parte externa del circuito será libre y gratuita, pero se venderán unos 20 mil tickets para acceder a las tribunas y al FanZone.
El Road Show de Alpine se llevará a cabo en la zona del Monumento a los Españoles, entre las avenidas del Libertador y Sarmiento, y en la previa del Gran Premio de Miami de Fórmula 1.
El monoplaza que conducirá el argentino será un E20 de 2012, impulsado por un motor Renault V8, con el branding completo del equipo Alpine, en la que será la primera vez que un auto de Fórmula 1 circule en Buenos Aires en 14 años.
“Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico, que me impulsa todos los días a seguir soñando con alcanzar todos mis objetivos en mi carrera. Cada mensaje, cada bandera y cada aliento siempre estuvieron presentes. Esto es para todos ustedes, para disfrutar juntos este momento especial”, confesó Colapinto.
La última vez que dio una exhibición de este estilo en el país fue en 2024, cuando todavía estaba en la Fórmula 2 y recorrió distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires en un auto clásico y dio una conferencia de prensa en Costa Salguero. Solo unos días después se terminó confirmando su ascenso a la Fórmula 1.