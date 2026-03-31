Franco Colapinto y la Fórmula 1, en Argentina: fecha, TV y venta de entradas del Road Show de Alpine en Buenos Aires

El Road Show de Alpine se llevará a cabo en la zona del Monumento a los Españoles, entre las avenidas del Libertador y Sarmiento, y en la previa del Gran Premio de Miami de Fórmula 1.

El monoplaza que conducirá el argentino será un E20 de 2012, impulsado por un motor Renault V8, con el branding completo del equipo Alpine, en la que será la primera vez que un auto de Fórmula 1 circule en Buenos Aires en 14 años.

La palabra de Franco Colapinto antes de volver a Buenos Aires

“Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico, que me impulsa todos los días a seguir soñando con alcanzar todos mis objetivos en mi carrera. Cada mensaje, cada bandera y cada aliento siempre estuvieron presentes. Esto es para todos ustedes, para disfrutar juntos este momento especial”, confesó Colapinto.

La última vez que dio una exhibición de este estilo en el país fue en 2024, cuando todavía estaba en la Fórmula 2 y recorrió distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires en un auto clásico y dio una conferencia de prensa en Costa Salguero. Solo unos días después se terminó confirmando su ascenso a la Fórmula 1.