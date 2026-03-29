Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto tras el parate por la guerra en Medio Oriente

Luego de completar un exigente fin de semana en el mítico circuito de Suzuka, donde terminó en la 16° posición del Gran Premio de Japón, Franco Colapinto y el resto de la parrilla de la Fórmula 1 enfrentan un bache inesperado en el calendario 2026.
La F1 tendrá una pausa obligatoria por la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita; frente a esto, ¿cuándo vuelve a correr Colapinto?
Luego de completar un exigente fin de semana en el mítico circuito de Suzuka, donde terminó en la 16° posición del Gran Premio de Japón, Franco Colapinto y el resto de la parrilla de la Fórmula 1 enfrentan un bache inesperado en el calendario 2026.
De esta manera, la Máxima se detendrá por más de un mes debido a la compleja situación geopolítica en Medio Oriente.
Originalmente, el calendario de 2026 estipulaba que tras la gira por Asia (Australia, China y Japón), la F1 aterrizaría en el Circuito Internacional de Sakhir (Baréin) el 12 de abril y en Jeddah (Arabia Saudita) el 19 del mismo mes.
Sin embargo, la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente - que ha afectado la seguridad aérea y las garantías logísticas en la región - obligó a la FIA y a Liberty Media a cancelar ambas fechas.
Esta decisión deja un hueco de cinco semanas sin actividad oficial, un escenario inédito para el inicio de una temporada que prometía ser la más larga de la historia con 24 carreras, ahora reducidas a 22.
Los fanáticos de Franco Colapinto tendrán que esperar a que comience mayo porque el piloto argentino volverá a subirse a su monoplaza de Alpine para el Gran Premio de Miami, que se disputará del 1 al 3 de mayo.
Este evento no será uno más, ya que contará con el formato Sprint, lo que significa que el pilarense tendrá doble oportunidad de sumar puntos en suelo estadounidense, un territorio donde siempre ha sentido el fuerte apoyo de la comunidad latina.
Luego de la competencia que se realizará en Estados Unidos, Colapinto correrá en Canadá (entre el 22 y el 24 de mayo) y en Mónaco (entre el 5 y el 7 de junio).
Antes de este "parate" forzado, Colapinto ha tenido un inicio de temporada sólido pero desafiante con el equipo francés:
Para la escudería Alpine, este tiempo fuera de las pistas es visto como una oportunidad de oro. Tras un inicio de año donde la diferencia con los equipos de punta (Mercedes y McLaren) fue evidente, los ingenieros en Enstone trabajarán a contrarreloj para introducir un paquete de mejoras aerodinámicas en Miami, buscando que Colapinto pueda pelear con mayor regularidad dentro de la zona de puntos.