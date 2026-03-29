Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto tras el parate por la guerra en Medio Oriente

Sin embargo, la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente - que ha afectado la seguridad aérea y las garantías logísticas en la región - obligó a la FIA y a Liberty Media a cancelar ambas fechas.

Esta decisión deja un hueco de cinco semanas sin actividad oficial, un escenario inédito para el inicio de una temporada que prometía ser la más larga de la historia con 24 carreras, ahora reducidas a 22.

Franco Colapinto Franco Colapinto terminó en la posición 16 en Japón.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto

Los fanáticos de Franco Colapinto tendrán que esperar a que comience mayo porque el piloto argentino volverá a subirse a su monoplaza de Alpine para el Gran Premio de Miami, que se disputará del 1 al 3 de mayo.

Este evento no será uno más, ya que contará con el formato Sprint, lo que significa que el pilarense tendrá doble oportunidad de sumar puntos en suelo estadounidense, un territorio donde siempre ha sentido el fuerte apoyo de la comunidad latina.

Luego de la competencia que se realizará en Estados Unidos, Colapinto correrá en Canadá (entre el 22 y el 24 de mayo) y en Mónaco (entre el 5 y el 7 de junio).

GP de Miami Colapinto regresará en el GP de Miami.

El balance de Colapinto en el inicio de 2026

Antes de este "parate" forzado, Colapinto ha tenido un inicio de temporada sólido pero desafiante con el equipo francés:

GP de Australia: finalizó 14°.

GP de China: logró su mejor resultado del año hasta ahora con un meritorio 10° puesto, sumando su primer punto de la temporada.

GP de Japón: cruzó la meta en el 16° lugar tras una carrera marcada por el desgaste de neumáticos y un incidente ajeno entre Oliver Bearman y el muro que neutralizó parte de su estrategia.

Para la escudería Alpine, este tiempo fuera de las pistas es visto como una oportunidad de oro. Tras un inicio de año donde la diferencia con los equipos de punta (Mercedes y McLaren) fue evidente, los ingenieros en Enstone trabajarán a contrarreloj para introducir un paquete de mejoras aerodinámicas en Miami, buscando que Colapinto pueda pelear con mayor regularidad dentro de la zona de puntos.