Colapinto es pura emoción tras confirmarse que realizará una exhibición con un auto de Fórmula 1 en Argentina

La emoción de Colapinto tras confirmarse que realizará una exhibición en Buenos Aires

El piloto de 22 años habló con la web oficial de Alpine y se refirió a lo que significa para él hacer esta muestra en el país que representa en la máxima competencia de automovilismo. "Conducir un auto de Fórmula 1 en casa será uno de los momentos más especiales de mi vida", tiró el pilarense.

“Es mi manera de agradecer, aunque sea un poquito, todo el apoyo y el cariño que he recibido desde muy pequeño, que me impulsa cada día a seguir soñando con alcanzar todas mis metas profesionales”, añadió.

colapinto gp japon Colapinto volverá a Argentina.

"Cada mensaje, cada bandera y cada ánimo siempre han estado ahí. Esto es para todos ustedes, para disfrutar juntos de este momento tan especial", cerró.

Cómo será la exhibición de Colapinto en Buenos Aires

Las ubicaciones para el evento

Un sector abierto y gratuito.

Sectores exclusivos a la venta, incluyendo Fan Zone, Grandstands y Hospitality con acceso diferenciado y vistas únicas de la pista.

En el Fan Zone habrán propuestas de entretenimiento, activaciones de marcas y espacios interactivos.

El espacio de Hospitality también ofrecerá Garage Tours con acceso a Boxes.

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