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Colapinto es pura emoción tras confirmarse que realizará una exhibición con un auto de Fórmula 1 en Argentina

Franco Colapinto se mostró emocionado tras confirmarse que realizará una exhibición en Buenos Aires. Los fanáticos de la Fórmula 1 están felices

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Franco Colapinto realizará una exhibición en Argentina en abril.

Franco Colapinto realizará una exhibición en Argentina en abril.

Franco Colapinto es pura emoción. Es que se confirmó este martes que el piloto argentino de Fórmula 1 realizará una exhibición en Buenos Aires.

El 26 de abril Colapinto se hará presente para recorrer las avenidas más emblemáticas de la ciudad del barrio porteño de Palermo.

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Esta actividad no se realiza desde 2011. En esa ocasión no no se trató de la visita de un piloto argentino, sino de Daniel Ricciardo arriba de un modelo de Red Bull que había conquistado el título de la Fórmula 1 en la temporada anterior.

La emoción de Colapinto tras confirmarse que realizará una exhibición en Buenos Aires

El piloto de 22 años habló con la web oficial de Alpine y se refirió a lo que significa para él hacer esta muestra en el país que representa en la máxima competencia de automovilismo. "Conducir un auto de Fórmula 1 en casa será uno de los momentos más especiales de mi vida", tiró el pilarense.

“Es mi manera de agradecer, aunque sea un poquito, todo el apoyo y el cariño que he recibido desde muy pequeño, que me impulsa cada día a seguir soñando con alcanzar todas mis metas profesionales”, añadió.

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Colapinto volverá a Argentina.

Colapinto volverá a Argentina.

"Cada mensaje, cada bandera y cada ánimo siempre han estado ahí. Esto es para todos ustedes, para disfrutar juntos de este momento tan especial", cerró.

Cómo será la exhibición de Colapinto en Buenos Aires

Las ubicaciones para el evento

  • Un sector abierto y gratuito.
  • Sectores exclusivos a la venta, incluyendo Fan Zone, Grandstands y Hospitality con acceso diferenciado y vistas únicas de la pista.
  • En el Fan Zone habrán propuestas de entretenimiento, activaciones de marcas y espacios interactivos.
  • El espacio de Hospitality también ofrecerá Garage Tours con acceso a Boxes.

Cómo será la venta de entradas para la exhibición de Franco Colapinto

  • Preventa exclusiva pagando con la Tarjeta de Crédito Mercado Pago con 3 cuotas sin interés disponible a partir del 6/4 a las 16:00 hs.
  • Venta general a partir del 07/04 a las 16:00 hs con todos los medios de pago.
  • Consultas para Hospitality y Garage tours en Bigbox Argentina.
  • Las entradas se podrán conseguir por la web de Enigma Tickets.
  • Todavía no están confirmados los precios de los boletos.

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