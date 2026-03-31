Colapinto es pura emoción tras confirmarse que realizará una exhibición con un auto de Fórmula 1 en Argentina

Franco Colapinto es pura emoción. Es que se confirmó este martes que el piloto argentino de Fórmula 1 realizará una exhibición en Buenos Aires.
Franco Colapinto se mostró emocionado tras confirmarse que realizará una exhibición en Buenos Aires. Los fanáticos de la Fórmula 1 están felices
Franco Colapinto es pura emoción. Es que se confirmó este martes que el piloto argentino de Fórmula 1 realizará una exhibición en Buenos Aires.
El 26 de abril Colapinto se hará presente para recorrer las avenidas más emblemáticas de la ciudad del barrio porteño de Palermo.
Esta actividad no se realiza desde 2011. En esa ocasión no no se trató de la visita de un piloto argentino, sino de Daniel Ricciardo arriba de un modelo de Red Bull que había conquistado el título de la Fórmula 1 en la temporada anterior.
El piloto de 22 años habló con la web oficial de Alpine y se refirió a lo que significa para él hacer esta muestra en el país que representa en la máxima competencia de automovilismo. "Conducir un auto de Fórmula 1 en casa será uno de los momentos más especiales de mi vida", tiró el pilarense.
“Es mi manera de agradecer, aunque sea un poquito, todo el apoyo y el cariño que he recibido desde muy pequeño, que me impulsa cada día a seguir soñando con alcanzar todas mis metas profesionales”, añadió.
"Cada mensaje, cada bandera y cada ánimo siempre han estado ahí. Esto es para todos ustedes, para disfrutar juntos de este momento tan especial", cerró.
Las ubicaciones para el evento