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Cómo está el campeonato de Fórmula 1 antes de que se corra el GP de Singapur

El campeonato de la Fórmula 1 transitará este fin de semana un punto de inflexión durante el Gran Premio de Singapur

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Russell y Antonelli en Singapur.

Russell y Antonelli en Singapur.

El campeonato de la Fórmula 1 transitará este fin de semana un punto de inflexión durante el Gran Premio de Singapur, donde una severa sanción contra George Russell dejó el escenario servido para que el italiano Kimi Antonelli estire su ventaja en la lucha por el título de pilotos.

La sanción que recae sobre el piloto británico es la consecuencia directa de su abandono en las vueltas finales del último GP disputado en Malasia.

Russell y Antonelli disputan el campeonato de Fórmula 1 con los Mercedes.

Russell y Antonelli disputan el campeonato de Fórmula 1 con los Mercedes.

Aquel desperfecto mecánico obligó a la escudería Mercedes a sustituir piezas fundamentales en el motor de su monoplaza, maniobra que sobrepasó los topes estipulados por el reglamento de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y derivó en un descenso de posiciones en la grilla de partida de este domingo.

La penalización obliga a Russell a iniciar la carrera desde el fondo del pelotón, una adversidad mayúscula si se tiene en cuenta la estructura del circuito callejero de Marina Bay: un trazado que cuenta con pocas posibilidades de adelantar.

Hamilton está tercero, pero un poco lejos.

Hamilton está tercero, pero un poco lejos.

En la vereda opuesta dentro del mismo equipo Mercedes, el panorama resulta inmejorable para Antonelli. El joven piloto llega al territorio asiático con una cómoda diferencia de 84 unidades sobre el propio Russell y con el británico Lewis Hamilton ubicado en el tercer puesto, bastante más relegado en la tabla general de pilotos.

Con apenas 7 carreras por delante para terminar el calendario, una victoria del italiano en Singapur no solo sería un golpe anímico para demoler las aspiraciones de su compañero de escudería, sino que empezaría a encaminar el camino en la pulseada por el título en la máxima categoría del automovilismo.

Las posiciones del campeonato de pilotos de Fórmula 1

  • 1) Andrea Kimi Antonelli Mercedes 320
  • 2) George Russell Mercedes 236
  • 3) Lewis Hamilton Ferrari 214
  • 4) Charles Leclerc Ferrari 191
  • 5) Lando Norris McLaren 188
  • 6) Max Verstappen Red Bull 188
  • 7) Oscar Piastri McLaren 128
  • 8) Isack Hadjar Red Bull 96
  • 9) Liam Lawson Racing Bulls 65
  • 10) Pierre Gasly Alpine 41
  • 11) Arvid Lindblad Racing Bulls 38
  • 12) Franco Colapinto Alpine 27

Las carreras que faltan disputar en la temporada de Fórmula 1

  • 9–11 de Octubre GP de Singapur - Circuito Urbano Marina Bay
  • 23–25 de Octubre GP de Estados Unidos - Circuito de las Américas (Austin)
  • 30 Oct – 1 de Nov GP de México - Autódromo Hermanos Rodríguez
  • 6–8 de Noviembre GP de Brasil - Interlagos (San Pablo)
  • 19–21 de Noviembre GP Las Vegas - Las Vegas Strip Circuit
  • 27–29 de Noviembre GP de Qatar - Circuito de Lusail
  • 4–6 de Diciembre GP de Abu Dabi - Circuito Yas Marina

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