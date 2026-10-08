Cómo está el campeonato de Fórmula 1 antes de que se corra el GP de Singapur

La penalización obliga a Russell a iniciar la carrera desde el fondo del pelotón, una adversidad mayúscula si se tiene en cuenta la estructura del circuito callejero de Marina Bay: un trazado que cuenta con pocas posibilidades de adelantar.

Hamilton está tercero, pero un poco lejos.

En la vereda opuesta dentro del mismo equipo Mercedes, el panorama resulta inmejorable para Antonelli. El joven piloto llega al territorio asiático con una cómoda diferencia de 84 unidades sobre el propio Russell y con el británico Lewis Hamilton ubicado en el tercer puesto, bastante más relegado en la tabla general de pilotos.

Con apenas 7 carreras por delante para terminar el calendario, una victoria del italiano en Singapur no solo sería un golpe anímico para demoler las aspiraciones de su compañero de escudería, sino que empezaría a encaminar el camino en la pulseada por el título en la máxima categoría del automovilismo.

Las posiciones del campeonato de pilotos de Fórmula 1

1) Andrea Kimi Antonelli Mercedes 320

Mercedes 2) George Russell Mercedes 236

Mercedes 3) Lewis Hamilton Ferrari 214

Ferrari 4) Charles Leclerc Ferrari 191

Ferrari 5) Lando Norris McLaren 188

McLaren 6) Max Verstappen Red Bull 188

Red Bull 7) Oscar Piastri McLaren 128

McLaren 8) Isack Hadjar Red Bull 96

Red Bull 9) Liam Lawson Racing Bulls 65

Racing Bulls 10) Pierre Gasly Alpine 41

Alpine 11) Arvid Lindblad Racing Bulls 38

Racing Bulls 12) Franco Colapinto Alpine 27

Las carreras que faltan disputar en la temporada de Fórmula 1