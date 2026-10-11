Colapinto abandonó por problemas con su Alpine en el GP de Singapur de Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto tuvo problemas nuevamente con su Alpine este domingo y abandonó en la vuelta 31 del GP de Singapur de Fórmula 1, cuando iba en el puesto 14.
Franco Colapinto volvió a tener problemas con su Alpine este domingo y abandonó en la vuelta 31 del GP de Singapur de Fórmula 1
El piloto argentino Franco Colapinto tuvo problemas nuevamente con su Alpine este domingo y abandonó en la vuelta 31 del GP de Singapur de Fórmula 1, cuando iba en el puesto 14.
Nota en elaboración.