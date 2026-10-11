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Colapinto abandonó por problemas con su Alpine en el GP de Singapur de Fórmula 1

Franco Colapinto volvió a tener problemas con su Alpine este domingo y abandonó en la vuelta 31 del GP de Singapur de Fórmula 1

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
A Colapinto no le fue bien en el GP de Singapur de Fórmula 1.

A Colapinto no le fue bien en el GP de Singapur de Fórmula 1.

El piloto argentino Franco Colapinto tuvo problemas nuevamente con su Alpine este domingo y abandonó en la vuelta 31 del GP de Singapur de Fórmula 1, cuando iba en el puesto 14.

Nota en elaboración.

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