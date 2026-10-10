Colapinto duró un parpadeo en el sprint de Singapur: falla técnica y abandono

Sin embargo, la acción duró muy poco. Antes de cerrar el primer giro, George Russell pisó el piano mojado en la entrada a la recta, perdió el control de su Mercedes y terminó contra la pared, obligando a la salida inmediata del Auto de Seguridad.

Fue precisamente durante esa neutralización cuando se desencadenó el problema de Colapinto. El piloto argentino, que había logrado emparejar e incluso poner parte de su coche por delante de Gasly en la partida, sufrió un apagón total en su monoplaza.

Alpine perdió la comunicación de forma repentina y, sin margen para recuperar el andar del A526, Franco sacó el volante y concretó su primer abandono por fallas técnicas en la escudería.

"Una lástima, un problema del auto, ajeno a nosotros, veremos qué es. Era una buena oportunidad, ahora a arreglarlo y volver en la Qualy", lamentó el oriundo de Pilar, remarcando lo negativo de no haber sumado giros de cara al domingo.

El balance no fue bueno para Alpine: Gasly finalizó noveno, fuera de los puntos y a la espera de una eventual sanción a Lando Norris por un toque a Oscar Piastri.