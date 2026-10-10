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Colapinto duró un parpadeo en el sprint de Singapur: falla técnica y abandono

Franco Colapinto tuvo que abandonar en la carrera sprint de Singapur por un fallo eléctrico repentino en su Alpine

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Franco Colapinto abandonó en la carrera sprint de Singapur.

Franco Colapinto abandonó en la carrera sprint de Singapur.

El inicio de la carrera sprint de Singapur fue caótico. Luego de la lluvia que demoró la largada por media hora, Franco Colapinto ni siquiera pudo completar una vuelta de velocidad en Marina Bay tras quedar parado por un fallo eléctrico repentino en su Alpine A526. Verstappen fue el más rápido de todos.

Luego de largar en el puesto 11 y pelear posición con Pierre Gasly, el auto del bonaerense dijo basta. Sin posibilidad de reseteo ni comunicación con el box, el joven de 23 años debió bajarse amargamente, perdiendo un rodaje clave en la 17ª fecha de la Fórmula 1.

Saldo negativo para Colapinto y Alpine

La largada en Singapur se demoró media hora a la espera de que pasara la lluvia que afectó principalmente al primer sector de la pista.

Sin embargo, la acción duró muy poco. Antes de cerrar el primer giro, George Russell pisó el piano mojado en la entrada a la recta, perdió el control de su Mercedes y terminó contra la pared, obligando a la salida inmediata del Auto de Seguridad.

Fue precisamente durante esa neutralización cuando se desencadenó el problema de Colapinto. El piloto argentino, que había logrado emparejar e incluso poner parte de su coche por delante de Gasly en la partida, sufrió un apagón total en su monoplaza.

Alpine perdió la comunicación de forma repentina y, sin margen para recuperar el andar del A526, Franco sacó el volante y concretó su primer abandono por fallas técnicas en la escudería.

"Una lástima, un problema del auto, ajeno a nosotros, veremos qué es. Era una buena oportunidad, ahora a arreglarlo y volver en la Qualy", lamentó el oriundo de Pilar, remarcando lo negativo de no haber sumado giros de cara al domingo.

El balance no fue bueno para Alpine: Gasly finalizó noveno, fuera de los puntos y a la espera de una eventual sanción a Lando Norris por un toque a Oscar Piastri.

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