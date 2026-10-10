La furia de Franco Colapinto tras un mal sábado en el GP de Singapur: "Fue un desastre"

Franco Colapinto cerró otro sábado frustrante en la Fórmula 1. Tras abandonar en el sprint por una falla técnica y quedarse fuera en la Q2, el piloto argentino largará 15° durante la carrera de este domingo en el Gran Premio de Singapur.
Franco Colapinto no tuvo un buen sábado. Abandonó en la carrera sprint y quedó fuera de la Q2 del GP de Singapur
Franco Colapinto cerró otro sábado frustrante en la Fórmula 1. Tras abandonar en el sprint por una falla técnica y quedarse fuera en la Q2, el piloto argentino largará 15° durante la carrera de este domingo en el Gran Premio de Singapur.
El oriundo de Pilar mostró pasajes prometedores durante la Q1, pero se desmoronó por completo en la Q2 tras golpear una pared en su intento decisivo. Este desenlace se suma a los complicados fines de semana previos acumulados en las citas de Azerbaiyán y Malasia.
Apenas finalizada la clasificación, Franco Colapinto dio la cara y expuso las sensaciones y fallas mecánicas que arruinaron su jornada.
Para comenzar, expresó: “Cuando arranqué la vuelta no tenía batería, por eso empecé la vuelta perdiendo en las rectas. Pero, en general, la Q2 fue muy mala, perdimos mucho el balance del auto. Fue un desastre".
"Creo que de los peores balances que tuve en mucho tiempo”, sumó Colapinto al detallar los problemas que experimentó durante este sábado con su monoplaza.
“No entiendo el por qué, porque en Q1 el auto se sentía bien y tenía bastante para mejorar, pero la Q2 fue un desastre. Mañana intentaremos, es difícil sobrepasar acá, pero lo intentaremos”, sentenció el piloto de Alpine proyectando lo que vendrá en la carrera.
Parrilla de salida - GP de Singapur 2026:
La carrera del Gran Premio de Singapur se disputará este domingo, 10 de octubre, a las 9 (hora de Argentina) y se podrá ver por Disney+, Fox Sports y F1 TV.