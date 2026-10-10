La furia de Franco Colapinto tras un mal sábado en el GP de Singapur: "Fue un desastre"

Para comenzar, expresó: “Cuando arranqué la vuelta no tenía batería, por eso empecé la vuelta perdiendo en las rectas. Pero, en general, la Q2 fue muy mala, perdimos mucho el balance del auto. Fue un desastre".

"Creo que de los peores balances que tuve en mucho tiempo”, sumó Colapinto al detallar los problemas que experimentó durante este sábado con su monoplaza.

“No entiendo el por qué, porque en Q1 el auto se sentía bien y tenía bastante para mejorar, pero la Q2 fue un desastre. Mañana intentaremos, es difícil sobrepasar acá, pero lo intentaremos”, sentenció el piloto de Alpine proyectando lo que vendrá en la carrera.

Parrilla de salida - GP de Singapur 2026:

Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Pierre Gasly (Alpine) Liam Lawson (Racing Bulls) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Nico Hülkenberg (Audi) Oliver Bearman (Haas) Esteban Ocon (Haas) Carlos Sainz (Williams) Gabriel Bortoleto (Audi) Franco Colapinto (Alpine) Fernando Alonso (Aston Martin) Alexander Albon (Williams) Lance Stroll (Aston Martin) Sergio Pérez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac) Isack Hadjar (Red Bull) George Russell (Mercedes)

La carrera del Gran Premio de Singapur se disputará este domingo, 10 de octubre, a las 9 (hora de Argentina) y se podrá ver por Disney+, Fox Sports y F1 TV.